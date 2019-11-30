Гулявцев: Знарок — мой кумир. Вдвойне приятно, что удалось его обыграть

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал победу со счётом 5:0 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Спартаком».



«Приятно находиться за одним столом с Олегом Валерьевичем Знарком. Моим кумиром. Приятно вдвойне, что удалось обыграть. Но счёт далеко не отображает всё, что было на льду. Счёт 1:0 держался очень долго. Забей «Спартак», всё могло измениться. Потом забили быстрые голы и довели игру до победы.



Хочу поблагодарить и ребят, и наших болельщиков. Сегодня был полный стадион. Несмотря на то что идём на предпоследнем месте, никто не опускает руки, сражаемся, воюем за плей-офф. Хорошо, что забили много голов и помогли Женьке Аликину сыграть на ноль. Пластались за вратаря», — цитирует Гулявцева официальный сайт «Спартака».

Знарок: полматча играли в большинстве, и, к сожалению, ноль поклёвок