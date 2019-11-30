Знарок: полматча играли в большинстве, и, к сожалению, ноль поклёвок

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал проигрыш красно-белых в матче Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» (0:5). Четыре шайбы из пяти московский клуб пропустил в течение пяти минут.
«Не скажу, что мы так плохо играли. Имели моменты. К сожалению, не забили и игра перевернулась. Есть звенья, которые проиграли матч — 0:4, и это ведущие звенья. Большинство, опять же. Практически полматча играли в большинстве, и, к сожалению, ноль поклёвок. Тяжёлый выезд, понимаем. И летели долго, и без раскатки вышли, но все в таком положении, и уповать на это нельзя. Сами проиграли, сами», — сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, «Амур» прервал победную серию «Спартака», которая до сегодняшнего матча насчитывала четыре матча. 2 декабря столичная команда проведёт выездной матч с «Адмиралом».
- 30 ноября 2019
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