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«Металлург» прервал серию поражений, одолев «Салават Юлаев»

«Металлург» прервал серию поражений, одолев «Салават Юлаев»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» на домашней площадке переиграл уфимский «Салават Юлаев», встреча завершилась со счётом 1:0. Подопечные Ильи Воробьёва прервали серию из пяти поражений, уфимский коллектив проиграл третий матч подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первые два периода матча в Магнитогорске прошли без заброшенных шайб, несмотря на несколько опасных моментов. Счёт был открыт только на 54-й минуте, удачный бросок удался нападающему «Металлурга» Николаю Кулёмину. Гол стал единственным в этой встрече. «Сухой» матч на счету голкипера магнитогорского клуба Василия Кошечкина, отразившего 27 бросков.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Кулёмин – 53:52' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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