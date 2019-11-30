«Металлург» прервал серию поражений, одолев «Салават Юлаев»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» на домашней площадке переиграл уфимский «Салават Юлаев», встреча завершилась со счётом 1:0. Подопечные Ильи Воробьёва прервали серию из пяти поражений, уфимский коллектив проиграл третий матч подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Первые два периода матча в Магнитогорске прошли без заброшенных шайб, несмотря на несколько опасных моментов. Счёт был открыт только на 54-й минуте, удачный бросок удался нападающему «Металлурга» Николаю Кулёмину. Гол стал единственным в этой встрече. «Сухой» матч на счету голкипера магнитогорского клуба Василия Кошечкина, отразившего 27 бросков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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