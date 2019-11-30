Амиров: впервые сыграл в одном звене с Умарком, это большой опыт
Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров поделился впечатлениями от проигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (0:1).
«Играли хорошо: и в меньшинстве, и наши спецбригады. Все бились. Но одна ошибка всё решила, предопределила исход этой игры. Как игралось в первом звене? Сначала немного поддавливала ответственность, потом освоился, стало поспокойнее. Конечно, с мастерами играть очень приятно, много моментов создаётся. Спасибо партнёрам, поддержали меня. С Бурмистровым уже играл, а с Умарком впервые довелось. Большой опыт!
Сегодня была дуэль вратарей? Да, оба голкипера хорошо сыграли. Нам немного не хватило в реализации, хотя моменты были. А «Магнитка» свой шанс использовала», — цитирует Амирова официальный сайт КХЛ.
- 30 ноября 2019
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