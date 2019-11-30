Александр Георгиев оформил первый шат-аут в сезоне

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» на домашней площадке потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс», встреча завершилась со счётом 0:4. Команда из Нью-Йорка выиграла четвёртый матч из пяти последних.



Сухой матч в свой актив записал отразивший 26 бросков российский голкипер «рейнджеров» Александр Георгиев. Шат-аут стал для вратаря первым в нынешнем сезоне и третьем — за карьеру в НХЛ.



Команда гостей открыла счёт на 13-й минуте, удачным броском отметился защитник «рейнджеров» Адам Фокс. Второй период прошёл без заброшенных шайб. На 43-й и 45-й минутах клуб из Нью-Йорка забил ещё по голу усилиями нападающих Мики Зибанеджада и Йеспера Фаста. Точку в концовке поставил Брэди Шей.