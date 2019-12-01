30 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Коламбус», у Гаврикова «-1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоялась на стадионе «Барклейс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 30 сейвов. Российский защитник Владислав Гавриков провёл на площадке 23 минуты и 52 секунды, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Айлендерс» одержали первую победу после серии поражений из трёх матчей. «Коламбус» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Коламбус Блю Джекетс» сыграет с «Аризоной Койотс».