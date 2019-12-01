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30 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Коламбус», у Гаврикова «-1»

30 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Коламбус», у Гаврикова «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоялась на стадионе «Барклейс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 30 сейвов. Российский защитник Владислав Гавриков провёл на площадке 23 минуты и 52 секунды, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1».
Таким образом, «Айлендерс» одержали первую победу после серии поражений из трёх матчей. «Коламбус» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Коламбус Блю Джекетс» сыграет с «Аризоной Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Ли (Бейли, Барзал) – 01:18' (5x5)   2:0 Барзал (Пелеч) – 36:01' (5x5)
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