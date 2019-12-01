Восемь очков Рантанена и Донского на двоих помогли «Эвеланш» разгромить «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» разгромил «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 7:3 в пользу команды Джареда Беднара. «Лавины» одержали повторную победу в матче с «ястребами», днём ранее они были сильнее — 5:2.

Главными героями матча стали финские форварды «Колорадо» Йоонас Донской и Микко Рантанен. В активе Йоонаса дубль и две результативные передачи, вернувшийся в состав после длительного отсутствия из-за травмы Рантанен забросил шайбу и сделал три голевые передачи.

Ещё один нападающий первого звена хозяев — Натан Маккиннон — записал на свой счёт 3 (1+2) очка. Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями, проведя на льду 16 минут 18 секунд.