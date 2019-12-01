Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Восемь очков Рантанена и Донского на двоих помогли «Эвеланш» разгромить «Чикаго»

Восемь очков Рантанена и Донского на двоих помогли «Эвеланш» разгромить «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» разгромил «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 7:3 в пользу команды Джареда Беднара. «Лавины» одержали повторную победу в матче с «ястребами», днём ранее они были сильнее — 5:2.

Главными героями матча стали финские форварды «Колорадо» Йоонас Донской и Микко Рантанен. В активе Йоонаса дубль и две результативные передачи, вернувшийся в состав после длительного отсутствия из-за травмы Рантанен забросил шайбу и сделал три голевые передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Саад (Смит) – 01:37' (4x5)   1:1 Кадри (Рантанен, Маккиннон) – 07:53' (5x4)   2:1 Кадри (Ньето, Жирар) – 09:18' (5x5)   3:1 Маккиннон (Рантанен, Донской) – 11:08' (5x5)   4:1 Донской (Грейвз, Коул) – 22:52' (5x4)   5:1 Рантанен (Жирар, Донской) – 25:50' (5x5)   6:1 Донской (Маккиннон, Рантанен) – 28:28' (5x5)   7:1 Джост (Тайнэн) – 30:38' (5x5)   7:2 Кубалик (Кемпф, Мяяття) – 31:14' (5x5)   7:3 Кейн (Густафссон, Тэйвз) – 54:38' (5x3)

Ещё один нападающий первого звена хозяев — Натан Маккиннон — записал на свой счёт 3 (1+2) очка. Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями, проведя на льду 16 минут 18 секунд.

Лидер «Колорадо» Рантанен близок к возвращению в строй после травмы
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019