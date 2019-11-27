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Лидер «Колорадо» Рантанен близок к возвращению в строй после травмы

Лидер «Колорадо» Рантанен близок к возвращению в строй после травмы
Хоккей / НХЛ 0

Один из главных лидеров «Колорадо Эвеланш» нападающий Микко Рантанен близок к возвращению в строй после травмы связок.

«Я чувствую себя хорошо, лучше с каждым днём. Мне нужно ещё пару дней, чтобы потренироваться с командой. Я много пропустил. Травмы связок лечатся долго, это не самый простой процесс. Но врачи хорошо поработали. Сейчас я хорошо чувствую себя на льду. Мы понимали, что нам потребуется время.

Я травмировался в начале сезона и не хотел торопиться с возвращением на лёд, чтобы не повредить связки снова и опять оказаться в лазарете. Лучше залечить травму как следует. Я не катался три недели, так что мне нужно время, чтобы набрать форму. Сейчас со мной всё в порядке, вскоре я буду полностью готов.

Время идёт очень медленно во время лечения. Но могло быть хуже. У нас много травм, так что сейчас команда переживает не самый простой период. Завтра я играть не буду. Но надеюсь, что сыграю в пятницу и выходные», — цитирует Рантанена пресс-служба НХЛ.

Рантанен, пропустивший 13 матчей, возобновил тренировки с «Колорадо»
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