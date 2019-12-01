Капитан «Айлендерс» Ли: если честно, эта победа достаётся Варламову

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли высоко оценил игру голкипера Семёна Варламова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0).

«Если честно, эта победа достаётся Варламову. Он вышел на лёд холодным, но быстро вошёл в игру и просто закрыл перед ними калитку. Это всё равно матч на ноль, который случился благодаря Варламову», — цитирует Ли пресс-служба НХЛ.

Российский голкипер «Айлендерс» совершил 30 сейвов. Воспитанник ярославского хоккея занял место в воротах на 15-й минуте матча, сменив получившего травму Томаса Грайсса. Немецкий голкипер успел отразить девять бросков.



Варламов и Грайсс оформили третий комбинированный шат-аут в истории «Айлендерс». В 1977 году подобный матч провели Билли Смит и Горан Гогоста, а спустя 21 год — Томми Сало и Уэйд Флэхерти.