Жюльен — о 8-м поражении подряд: я видел отчаяние на лицах соперников

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен поделился эмоциями после выездного матча с «Бостон Брюинз» (1:3). Канадский клуб продлил серию поражений до восьми матчей.
«Я не могу тут стоять и говорить болельщикам, что счастлив. Им нужны победы. Мы не побеждаем. Их не волнуют небольшие позитивные вещи. Но я знаю, что мы хорошо играли в обороне и не дали сопернику много шансов. И по ходу встречи я видел отчаяние на лицах соперников, потому что мы им мало что позволяли», — приводит слова Жюльена официальный сайт НХЛ.
В составе победителей отличились Давид Пастрняк, Дэвид Бэкес и Джейк Дебраск. Единственную шайбу в составе «Монреаля» забросил Йоэль Армиа.
В следующем матче «Бостон Брюинз» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Монреаль Канадиенс» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Обе встречи состоятся 4 декабря.
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