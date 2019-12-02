Знарок — об «Адмирале»: Светлов сделал очень хорошую команду

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от выигранного матча с «Адмиралом» из Владивостока (2:0).



«Здесь всегда тяжело играть. Сергей Светлов сделал очень хорошую команду и тактически грамотно играет. Хорошо, что мы выиграли. Хорошо тактически сыграли, с быстрыми сменами. Всё благодаря команде», — приводит слова Знарка официальный сайт «Адмирала».



Команда гостей открыла счёт на 13-й минуте встречи: удачным броском отметился нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв. На старте второго периода москвичи упрочили преимущество благодаря заброшенной шайбе защитника Дамира Мусина. Больше во встрече голов забито не было. Сухой матч оформил голкипер «Спартака» Никита Беспалов.

«Спартак» победил «Адмирал», Беспалов оформил сухарь