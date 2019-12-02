Источник: Бержевен встретился с Хартли по поводу возможной работы в «Монреале»

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен встретился в России с главным тренером «Авангарда» Бобом Хартли. Бержевен обсудил с Хартли возможность возглавить «Монреаль», сообщает Жорж Ларак, бывший тафгай НХЛ, который ранее в том числе выступал за «Канадиенс».

Бержевен в России также посетил матч Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — СКА, который сегодня, 2 декабря, проходил в Москве. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.