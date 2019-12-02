Источник: Бержевен встретился с Хартли по поводу возможной работы в «Монреале»
Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен встретился в России с главным тренером «Авангарда» Бобом Хартли. Бержевен обсудил с Хартли возможность возглавить «Монреаль», сообщает Жорж Ларак, бывший тафгай НХЛ, который ранее в том числе выступал за «Канадиенс».
Бержевен в России также посетил матч Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — СКА, который сегодня, 2 декабря, проходил в Москве. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
- 2 декабря 2019
-
23:28
-
23:24
-
23:12
-
23:02
-
22:54
-
22:43
-
22:40
-
22:28
-
22:25
-
22:19
-
22:06
-
21:48
-
21:48
-
21:23
-
21:11
-
20:45
-
20:38
-
20:13
-
20:00
-
19:39
-
19:19
-
18:53
-
18:39
-
18:17
-
18:17
-
17:57
-
17:37
-
17:12
-
17:08
-
16:52
-
16:48
-
16:24
-
16:20
-
16:00
-
15:51
Партнерский контент