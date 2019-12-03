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«Чикаго» отстранил тренера Кроуфорда. 12 лет назад он ударил игрока в ходе матча

«Чикаго» отстранил тренера Кроуфорда. 12 лет назад
«Чикаго» отстранил тренера Кроуфорда. 12 лет назад он ударил игрока в ходе матча
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с тренером команды Марком Кроуфордом.

Известный в прошлом игрок Шон Эйври рассказал, что 12 лет назад во время работы в «Лос-Анджелес Кингз» Кроуфорд допустил физическое воздействие в отношение него. Эйври заявил, что тренер ударил его на скамейке после того, как «Кингз» получили малый штраф за нарушение численного состава по вине хоккеиста. «Королям» тогда не удалось отбиться при игре в меньшинстве.

«Чикаго» проведёт тщательное расследование ситуации с тренером Кроуфордом, связанное с недавними заявлениями о событиях, произошедших в другой организации. В течение проверки Кроуфорд будет находиться вне команды. Никаких комментариев со стороны клуба больше не будет, пока не завершится расследование», — сказано в заявлении клуба.

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