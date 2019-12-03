«Локомотив» — «Металлург»: Неколенко сыграет впервые с октября

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континетальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Ярославле состоится сегодня, 3 декабря, начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В состав «Металлурга» попал Архип Неколенко, не игравший с 7 октября.



«Локомотив»:



Коновалов (Лазушин);

Рафиков — Осипов, Пяярви — Ландер — Кудрявцев;

Мисюль — Савченко, Каюмов — Алексеев — Коваленко;

Черепанов — Сидоров, Денисенко — Да Коста — Е. Аверин;

Афанасьев, Красковский — Свитов — Полунин, Апальков.



«Металлург»:



Кошечкин (Носов)

Антипин – Береглазов, Любимов – Неколенко– Тимкин;

Бирюков – Яковлев, Мозякин – Нестрашил – Кулёмин;

Дронов – Матушкин, Потехин – Расмуссен – О`Делл;

Бабинцев, Буйницкий — Локтионов — Паршин, Дорофеев.