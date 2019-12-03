«Локомотив» — «Металлург»: Неколенко сыграет впервые с октября

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континетальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Ярославле состоится сегодня, 3 декабря, начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В состав «Металлурга» попал Архип Неколенко, не игравший с 7 октября.
«Локомотив»:
Коновалов (Лазушин);
Рафиков — Осипов, Пяярви — Ландер — Кудрявцев;
Мисюль — Савченко, Каюмов — Алексеев — Коваленко;
Черепанов — Сидоров, Денисенко — Да Коста — Е. Аверин;
Афанасьев, Красковский — Свитов — Полунин, Апальков.
«Металлург»:
Кошечкин (Носов)
Антипин – Береглазов, Любимов – Неколенко– Тимкин;
Бирюков – Яковлев, Мозякин – Нестрашил – Кулёмин;
Дронов – Матушкин, Потехин – Расмуссен – О`Делл;
Бабинцев, Буйницкий — Локтионов — Паршин, Дорофеев.
- 3 декабря 2019
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