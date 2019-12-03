Сергей Бобровский останется в запасе «Флориды» во втором матче подряд

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский начнёт на скамейке матч с «Миннесотой Уайлд», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Харви Фиалков. Второй раз в карьере матч НХЛ в основном составе начнёт голкипер Крис Дриджер. Россиянин остаётся на скамейке второй матч подряд.



31-летний Бобровский в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги провёл 21 матч, одержав 10 побед. Голкипер в среднем отражает 88,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,48. В активе вратаря один «сухарь».



Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.

Талант был виден сразу. Как начинались карьеры русских звёздных вратарей На них будут равняться Аскаров и Мифтахов.