Сергей Бобровский останется в запасе «Флориды» во втором матче подряд

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский начнёт на скамейке матч с «Миннесотой Уайлд», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Харви Фиалков. Второй раз в карьере матч НХЛ в основном составе начнёт голкипер Крис Дриджер. Россиянин остаётся на скамейке второй матч подряд.
31-летний Бобровский в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги провёл 21 матч, одержав 10 побед. Голкипер в среднем отражает 88,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,48. В активе вратаря один «сухарь».
Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.
- 3 декабря 2019
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