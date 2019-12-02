Талант был виден сразу. Как начинались карьеры русских звёздных вратарей

Прошедшая неделя КХЛ ознаменовалась сразу двумя дебютами молодых российских вратарей. Примечательно, что оба они состоялись в матчах против ХК «Сочи». В среду впервые защищать ворота СКА вышел 17-летний Ярослав Аскаров и выиграл свой матч, отразив 23 броска и пропустив две шайбы. Через день «южанам» противостоял 19-летний Амир Мифтахов. Первый матч вратаря за родную команду оказался неудачным, «Ак Барс» уступил 0:1, а Мифтахов сделал 19 сейвов.

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На волне зарождающегося бума клубов лиги на дебюты молодых и перспективных вратарей (надеемся, что примеру СКА и «Ак Барса» последуют и другие команды) мы решили вспомнить, как начинали свои карьеры в нашем чемпионате другие российские голкиперы, уже успевшие завоевать себе имя или даже стать мировыми звёздами.

Семён Варламов («Локомотив»)

Фото: photo.khl.ru

Уроженец Самары и воспитанник ярославского хоккея Семён Варламов дебютировал на высшем уровне ещё в Суперлиге в сезоне-2006/07. К тому времени голкипер уже успел здорово себя показать в играх за ярославский фарм-клуб и юниорскую сборную России, а в июне 2006-го «Вашингтон» выбрал Варламова в первом раунде драфта под 23-м номером.



Сезон-2006/07 перспективный 18-летний голкипер начал в роли главного сменщика Егора Подомацкого, и уже в четвёртом матче главный тренер «железнодорожников» Владимир Юрзинов-старший доверил Варламову место в воротах «Локомотива» со старты игры. Случилось это 19 сентября 2006 года на льду УДС «Крылья Советов» в Москве. Дебют Семёна получился неоднозначным: «Локомотив» выиграл у «крылышек» в овертайме, но Варламов пропустил четыре шайбы после 22 бросков.



Впрочем, это никак не отразилось на дальнейших перспективах Семёна в Ярославле. Уже по ходу своего первого сезона он переиграл опытного Подомацкого и стал основным вратарём «Локомотива», в следующем чемпионате добрался с «железнодорожниками» до финала плей-офф, а потом уехал в НХЛ.



За океаном роман Варламова с «Вашингтоном» не сложился, зато потом он на долгое время стал первым номером «Колорадо», выиграл чемпионат мира со сборной России в 2012-м, а во время локаута дебютировал за «Локомотив» в КХЛ. В межсезонье Семён перешёл из «Эвеланш» в «Айлендерс», где сейчас поровну делит игровое время с Томасом Грайссом.

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Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В том же сезоне-2006/07 впервые мы узнали о Сергее Бобровском. 17 ноября 2006 года в Череповце 18-летний новокузнечанин в третьем периоде матча заменил в воротах «Металлурга» чешского голкипера Владимира Гудачека, пропустившего от «Северстали» три шайбы. С Бобровским в воротах подопечные Александра Китова едва не отыгрались, Сергей не пропустил ни разу за почти 15 минут, но следующее появление Бобровского в воротах «Кузни» состоялось не скоро.



27 декабря – тогда «Металлургом» уже «рулил» Сергей Николаев – Бобровский вышел на третий период игры в Тольятти вместо Сергея Шабанова. «Кузня» проиграла, молодой вратарь пропустил один гол после 12 бросков. Через месяц «Металлург» с Петерисом Скудрой в воротах «горел» в Чехове местному «Витязю», Бобровский заменил латвийца после четырёх пропущенных шайб и за оставшиеся 10 минут матча не смог спасти «Кузню» только один раз. Ещё через пять дней Сергей вновь менял в воротах тёзку Шабанова (дело было в Санкт-Петербурге), 1 марта – очередной выход со скамейки в Новосибирске, а 3 марта 2007-го состоялся полноценный дебют Бобровского в Суперлиге. С Сергеем в воротах «Металлург» обыграл дома «Химик», Бобровский совершил 21 спасение.



Уже в следующем сезоне Бобровский стал основным вратарём «Металлурга», скатывавшегося в аутсайдеры российского хоккея. Молодому вратарю давали играть, и он показывал неплохую статистику (получше, чем сейчас во «Флориде»). Бобровский отыграл в Новокузнецке ещё два сезона в КХЛ, а затем в качестве незадрафтованного игрока уехал в Северную Америку, подписав контракт с «Филадельфией». После двух не самых удачных сезонов во «Флайерз» Бобровский перешёл в «Коламбус», где добился существенного прогресса, взял две «Везины», а минувшим летом стал самым дорогим российским вратарём в истории НХЛ после заключения контракта с «Флоридой».

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Фото: Юлия Дмитриева, photo.khl.ru

Дебюта следующего топового российского вратаря после Бобровского пришлось ждать целых шесть лет, пока на горизонте не появился Андрей Василевский. Родившийся в Тюмени воспитанник «Салавата Юлаева» впервые вышел на лёд в КХЛ 23 ноября 2012 года. В тот день уфимцы дома уверенно выигрывали со счётом 5:1 у «Донбасса», и за четыре минуты до конца основного времени Венер Сафин решил заменить Ииро Таркки, чтобы дать первую игровую практику Василевскому. На долю 18-летнего вратаря, который к тому времени уже был топ-проспектом «Тампы», выпал всего один бросок, и Андрей с ним успешно справился.

В следующем матче «Салавата» с рижским «Динамо» Василевский вышел уже на 7-й минут и снова не пропустил, а 8 января 2013-го Андрей провёл свой первый полноценный матч в КХЛ. Василевскому сходу удалось засушить московское «Динамо», а «Салават» выиграл 1:0. Молодой талант впервые пропустил за юлаевцев только с четвёртого раза в следующем домашнем матче со СКА.



Всем было очевидно, что в Уфе растёт большой голкипер, и уже в сезоне-2013/14 Василевский стал ключевой фигурой в воротах «Салавата» и провёл блестящий плей-офф. После этого был победный чемпионат мира, где Василевский сыграл два матча за сборную России, и отъезд в «Тампу». В составе «молний» голкипер быстро стал теснить Бена Бишопа и вскоре стал основным вратарём клуба и одним из лучших голкиперов НХЛ. По итогам прошлой регулярки Василевский выиграл «Везину», а в следующем сезоне начнёт действовать его новый восьмилетний контракт на $ 76 млн.

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Фото: photo.khl.ru

Сорокин начал игровую карьеру в составе «Металлурга» — вечного аутсайдера КХЛ, и благодаря этому Илье удалось установить рекорд нашей лиги, который не побил даже Аскаров. Сорокин дебютировал за «Кузню» 7 января 2013 года, на тот момент вратарю было 17 лет 5 месяцев и 3 дня.



Впрочем, даже в такой бесперспективной команде не спешили экспериментировать с молодыми вратарями, и Сорокин дебютировал так рано практически от безысходности. «Металлург» тогда к середине матча проигрывал дома со счётом 5:7 «Барысу», и Анатолий Емелин устал смотреть на страдания Александра Лазушина. Сорокин провёл в воротах почти 25 минут, отразил 14 бросков и пропустил только одну шайбу. После этого Илья продолжил на регулярной основе попадать в заявку «Металлурга», несколько раз вышел на замену (первые голы пропустил в Минске), а 15 февраля 2013-го Сорокин впервые вышел на игру с первых минут. Получилось здорово: немотивированная «Кузня» выиграла в Ярославле 5:2, а Сорокин совершил 36 сейвов.



В следующем сезоне Сорокин стал играть в КХЛ гораздо чаще, показывая отличную статистику для вратаря клуба-аутсайдера, а в чемпионате-2014/15 талантливый вратарь переехал в ЦСКА. В составе «армейцев» Илья своей уверенной игрой быстро разогнал всех конкурентов, и вот уже четвёртый год Сорокин является, пожалуй, лучшим российским вратарём во всей КХЛ. В апреле его контракт с ЦСКА истекает, и вполне вероятно, что следующий чемпионат Илья начнёт уже в «Айлендерс».

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Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Воспитанник «Крыльев Советов» в раннем возрасте оказался в системе «Спартака», неплохо проявлял себя на юниорском международном уровне и в МХЛ и в сезоне-2013/14 заслужил дебюта в составе красно-белых, которые тогда плелись в хвосте таблицы КХЛ и под конец регулярки ударились в рекордную серию поражений (в итоге она составила 19 матчей). Шестёркин в то время часто попадал в заявку «Спартака» в качестве сменщика Джеффа Гласса или Алексея Иванова, а его звёздный час настал в Ханты-Мансийске. Иванов пропустил четыре шайбы, и на 52-й минуте Фёдор Канарейкин выпустил на лёд 18-летнего Шестёркина. Игорь отразил два броска и ни разу не пропустил.



Под конец того сезона Шестёркин стал основным вратарём обескровленного финансовыми проблемами «Спартака», а потом красно-белые на один год прекратили существование, и Игорь, как и ещё 15 московских хоккеистов, переехал в Санкт-Петербург. В СКА он освоился довольно быстро, играл здорово и временами теснил Микко Коскинена, а потом и Магнуса Хелльберга, но полноценного признания толком не получил ни в петербургском клубе, ни в сборной России. Прошедшим летом Шестёркин принял логичное и правильное решение пробовать свои силы за океаном, где он сейчас весьма неплохо проявляет себя в фарм-клубе «Рейнджерс».

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Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

Дебют 17-летнего Самсонова в воротах «Магнитки» получился довольно неожиданным. 12 ноября 2014 года он впервые попал в заявку уральского клуба в КХЛ, и уже на 37-й минуте матча в Новосибирске Илья заменил Александра Печурского, которого хозяева пробили дважды. В оставшееся время матча «Сибирь» лишь четырежды потревожила юного голкипера, но два броска оказались результативными, и дебют у Самсонова явно не задался.

Больше в том чемпионате Илья на лёд за «Магнитку» не выходил, но уже в следующем сезоне Самсонов стал основным сменщиком Василия Кошечкина и начал получать от Майка Кинэна, а потом и Ильи Воробьёва хорошее игровое время. Впрочем, совсем уж потеснить тольяттинского гиганта из ворот «Металлурга» Самсонову не удалось, Кошечкин получал новые весомые контракты, и Илья решил двигаться в другом направлении – уехал в Северную Америку, где его ждал «Вашингтон», выбравший Самсонова в первом раунде драфта-2015.



В прошлом сезоне россиянин выступал исключительно в АХЛ, зато сейчас на его счету уже 9 матчей за «Кэпиталз». Самсонов осваивается в НХЛ и полон желания потеснить со временем Брэйдена Холтби.