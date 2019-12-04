Стрёмвалль: в последнее время я прогрессирую в матчах КХЛ намного быстрее

Нападающий ХК «Сочи» Мальте Стрёмвалль поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:1), а также отметил прогресс в собственной игре.

«Это была отличная игра в нашем исполнении. Сыграли очень хорошо в первом периоде. Были очень эффективны, как не были долгое время. Забили два гола в первом периоде. Это был отличный старт. Тренеры настраивали нас показывать игру с самого начала. Прекрасно, что это получилось. В первом игровом моменте Россен хорошо принял и отдал пас. Во втором я двигался к воротам, шайба рикошетом отскочила и я направил её в сетку. У меня было много нереализованных выходов «один в ноль». Поэтому рад, что обыграл вратаря и забил штрафной.



Прямо сейчас я хорошо себя чувствую в игре. Мы проделали проделали большую именно командную работу. В последнее время я прогрессирую в матчах КХЛ намного быстрее, чем в предыдущие месяцы. Помогать команде — забивать голы, быть эффективным — здорово. На прошлой неделе мне позвонил тренер шведской сборной и спросил, хочу ли я играть. Я сказал: «Конечно!». Я очень рад, что получил шанс сыграл за сборную Швеции на Кубке Первого канала в Москве. Я на самом деле в восторге от этого», — сказал Стрёмвалль.