Защитник «Салавата» Панин дисквалифицирован на два матча

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин получил дисквалификацию после матча с «Трактором» (5:2), информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Салавата» Григория Панина наказание по п. 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу» — указано в сообщении на сайте лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Также лига решила наказать денежным штрафом Андрея Обидина из «Автомобилиста».



«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Автомобилиста» Андрея Обидина наказание по п. 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», — указано в сообщении на сайте лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.