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«Барыс» проиграл «Йокериту», прервав победную серию

«Барыс» проиграл «Йокериту», прервав победную серию
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» на домашней площадке потерпел поражение от финского «Йокерита», встреча завершилась со счётом 2:4. Казахстанский коллектив завершил серию из трёх побед.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следующие 20 минут подопечные Лаури Марьямяки забили два гола усилиями Йона Нормана и Брайана О`Нилла. На 45-й минуте «Барыс» отыграл одну шайбу, автором которой стал нападающий Роман Старченко. На 53-й минуте «Йокерит» забросил свою третью шайбу, точный бросок записал в актив форвард Марко Анттила. Вскоре хозяева сократили отставание, гол забил Кёртис Валк. Точку в матче поставил Анттила, оформивший дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 4
Йокерит
Хельсинки
0:1 Мозес (Хаапала, Норман) – 25:23' (5x5)   0:2 О'Нилл – 37:38' (5x5)   1:2 Старченко – 44:07' (5x5)   1:3 Анттила (Калниньш) – 52:53' (4x5)   2:3 Валк (Виделль, Охтамаа) – 56:46' (5x4)   2:4 Анттила (Савинайнен, Калниньш) – 59:22' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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