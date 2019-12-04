«Барыс» проиграл «Йокериту», прервав победную серию

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» на домашней площадке потерпел поражение от финского «Йокерита», встреча завершилась со счётом 2:4. Казахстанский коллектив завершил серию из трёх побед.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следующие 20 минут подопечные Лаури Марьямяки забили два гола усилиями Йона Нормана и Брайана О`Нилла. На 45-й минуте «Барыс» отыграл одну шайбу, автором которой стал нападающий Роман Старченко. На 53-й минуте «Йокерит» забросил свою третью шайбу, точный бросок записал в актив форвард Марко Анттила. Вскоре хозяева сократили отставание, гол забил Кёртис Валк. Точку в матче поставил Анттила, оформивший дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.