Хартли – о голе Шарова: ему удалось пройти одного из лучших защитников КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Сибирью» (2:5).
«Мы хорошо начали, открыли счёт, но затем потеряли свою игру, пропустили дважды, и это выбило нас из колеи. Затем во втором периоде хорошие моменты и комбинации «Сибири» в совокупности с нашими ошибками привели к ещё трём голам. В третьем периоде постарались вернуться в игру, но всё-таки мы были очень далеко и времени не хватало. Если же посмотреть на выезд целиком, то можно быть довольным. Из 8 очков набрали 5, притом что были очень трудные матчи в Китае и Хабаровске. Настало время возвращаться домой.
Шаров «раздел» Войнова в эпизоде со вторым голом? У нас была череда травм в сочетании с вирусом, и так получилось, что Вячеслав получил даже слишком много игрового времени. Всегда легко назначать виноватого, но давайте не будем забывать, что это был великолепный обыгрыш со стороны Шарова. Я смотрю игры «Сибири» и могу отметить его талант и умение решать эпизоды. Сегодня ему удалось пройти одного из лучших защитников КХЛ. Не факт, что это в последний раз», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 4 декабря 2019
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