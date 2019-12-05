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Овечкин применил паяльную лампу во время матча с «Лос-Анджелесом». Видео

Овечкин применил паяльную лампу во время матча с «Лос-Анджелесом». Видео
Хоккей / НХЛ 0

В Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

Во время матча произошёл интересный эпизод с участием российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. У россиянина возникли неполадки со шлемом. Для устранения проблемы Овечкин воспользовался паяльной лампой.

Видео с участием Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиге Овечкин провёл 30 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.

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