Окулов: меня заслуженно не вызвали в сборную России

Нападающий ЦСКА Константин Окулов высказался о невключении в состав сборной России на матчи Кубка Первого канала.

«Да, конечно, немного обидно, но, считаю, меня заслуженно не вызвали в сборную, потому что в последних матчах я не показываю своего лучшего хоккея. Хотя в каждой игре пытаюсь это сделать. Значит, нужно будет во время паузы в чемпионате КХЛ отдохнуть, привести свою голову в порядок, подумать над своей игрой и затем постараться выйти на новый уровень. Только своей личной работой можно снова заслужить вызов в сборную. А сейчас другие парни по игре выглядят намного сильнее меня и заслуженно вызваны в сборную.



Естественно, я буду следить за играми сборной и могу только пожелать ребятам удачи. Тем более что за нашу сборную переживает вся страна. Играть за национальную команду — большая честь и повод для гордости, поэтому желаю парням только побед на этом турнире», — цитирует Окулова News.ru.