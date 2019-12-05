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Окулов: меня заслуженно не вызвали в сборную России

Окулов: меня заслуженно не вызвали в сборную России
Хоккей / Евротур 0

Нападающий ЦСКА Константин Окулов высказался о невключении в состав сборной России на матчи Кубка Первого канала.

«Да, конечно, немного обидно, но, считаю, меня заслуженно не вызвали в сборную, потому что в последних матчах я не показываю своего лучшего хоккея. Хотя в каждой игре пытаюсь это сделать. Значит, нужно будет во время паузы в чемпионате КХЛ отдохнуть, привести свою голову в порядок, подумать над своей игрой и затем постараться выйти на новый уровень. Только своей личной работой можно снова заслужить вызов в сборную. А сейчас другие парни по игре выглядят намного сильнее меня и заслуженно вызваны в сборную.

Естественно, я буду следить за играми сборной и могу только пожелать ребятам удачи. Тем более что за нашу сборную переживает вся страна. Играть за национальную команду — большая честь и повод для гордости, поэтому желаю парням только побед на этом турнире», — цитирует Окулова News.ru.

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