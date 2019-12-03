Состав сборной России на КПК. «Армейское» море и сразу 5 игроков «Ак Барса»

Через неделю стартует Кубок Первого канала. Сборная России проведёт два матча в Москве, а третий из матчей второй год подряд пройдёт на большом стадионе, вмещающём до 70 тыс. зрителей – «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Конечно, в присутствии такой большой аудитории, что само по себе невероятный по масштабу праздник хоккея, сборная страны должна выступить в сильнейшем составе. Несколько дней назад мы попытались предугадать, каким будет состав сборной России на домашний этап Евротура. Сейчас настало время для официальной информации. Тренерский штаб сборной России назвал фамилии игроков, вызванных для подготовки к турниру. Среди них много логичных кандидатов, но по некоторым решениям возникают вопросы.

Вратари

Илья Сорокин (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА)



В выборе голкиперов нет ничего неожиданного. Разумеется, основным вратарём национальной команды будет Илья Сорокин, который этот сезон проводит, может быть, и слабее предыдущих, но всё равно является самым стабильным, надёжным и проверенным вариантом для сборной России. Тимур Билялов заслужил вызов в главную команду страны своей фантастической игрой за «Ак Барс», и мы надеемся, что ему будет предоставлен шанс. Александр Самонов вряд ли выйдет на лёд в Москве или Санкт-Петербурге, но очевидно, что этот вратарь попал в обойму сборной России, и тренерский штаб не упустит лишней возможности поработать с молодым голкипером. Тем более что Самонов и в СКА показывает довольно высокий уровень игры.

Илья Сорокин Фото: fhr.ru

Защитники

Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Артём Зуб, Игорь Ожиганов (оба – СКА), Андрей Педан, Альберт Яруллин, Никита Лямкин (все – «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» М), Рушан Рафиков («Локомотив»)



Очень любопытный выбор защитников. Не вызывает сомнений фигура Вячеслава Войнова, который в «Авангарде» быстро набрал форму и вышел на, возможно, свой лучший уровень игры в карьере. Войнов способен выполнять огромный объём работы, хорош в позиционной игре и в большинстве. Правда, у него периодически случаются технические огрехи, и здесь важно, чтобы бы рядом с ним был партнёр, способный подстраховать.



Рушан Рафиков и Артём Зуб оставили отличное впечатление на Кубке Карьяла, и на КПК они должны сыграть вместе – это уже сыгранная пара в сборной Алексея Кудашова.

Рушан Рафиков Фото: fhr.ru

Из ЦСКА в сборную едет только один защитник, и удивительно, что это не Богдан Киселевич – самый надёжный российский игрок обороны «армейцев» (у Киселевича «+13»). Богдана не было и на Кубке Карьяла, и просто непонятно, почему его снова игнорирует Алексей Кудашов. При этом на КПК будет Никита Нестеров, который существенно просел в нынешней регулярке. Во вчерашнем «армейском» дерби его легко обманул Александр Барабанов в эпизоде с победной шайбой, да и вообще Нестеров в этой игре заработал «-3» (а по сезону у него «0», и это в ЦСКА!). Прямо сейчас Никита находится далеко не в лучшей форме и объективно вряд ли заслуживает вызова в сборную России.



И ладно если бы тренерский штаб вызывал на домашний турнир исключительно проверенных бойцов. Нет, в составе сборной России на КПК-2019 полно небанальных фамилий. Чего стоит только целое трио защитников из «Ак Барса». К вызову Альберта Яруллина вопросов нет – казанец разыгрался под руководством Дмитрия Квартальнова и заслужил проверку в главной команде страны. Но Андрей Педан? Габаритный защитник тоже хорош в казанском клубе, но в прошлом сезоне он уже ездил на Евротур и сыграл довольно слабо. Расцвет Педана связан исключительно с работой Квартальнова, который находит ему правильное применение. Сможет ли это сделать Кудашов? Никита Лямкин тоже прогрессирует в «Ак Барсе», и его приглашение в сборную вполне укладывается в канву просмотра тренерским штабом национальной команды молодых защитников. На Кубок Карьяла ездили Шарипзянов и Фазылзянов, сейчас шанс получит Лямкин.

Андрей Педан Фото: fhr.ru

Ожидаемо на КПК будет Игорь Ожиганов (не зря же он переходил в СКА), а также в сборную впервые с ЧМ-2017 возвращается Андрей Миронов. Динамовец проводит довольно сильный сезон и в нынешней сборной России должен сыграть роль того самого защитника-домоседа, который будет страховать партнёров, более нацеленных на атаку, и работать в меньшинстве. Но, кстати, раз уж Кудашов не боится экспериментировать, из «Динамо» можно было посмотреть и 22-летнего Артёма Волкова. В клубе он играет даже надёжнее Миронова. Впрочем, возможно, шанс Волкову в этом розыгрыше Евротура ещё будет предоставлен.

Нападающие

Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Сергей Андронов (все – ЦСКА), Андрей Кузьменко, Владимир Ткачёв, Антон Бурдасов, Евгений Кетов, Александр Барабанов (все – СКА), Вадим Шипачёв («Динамо» М), Кирилл Семёнов («Авангард»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Никита Сошников («Салават Юлаев»), Дамир Жафяров («Торпедо»)



Среди форвардов много кандидатур, которые угадывались заранее. На КПК сборная России не могла обойтись без «армейской» связки Кирилл Капризов – Михаил Григоренко, а также без лучшего российского центрфорварда в КХЛ Вадима Шипачёва. Здорово, что непростые в прошлом отношения Вадима с руководством национальной команды сейчас не влияют на адекватность выбора. Вполне возможно, что Шипачёв будет «центрить» как раз Капризова с Григоренко, и любопытно будет посмотреть, что получится из этого потенциально убойного сочетания.

Вадим Шипачёв Фото: РИА Новости

Впрочем, Вадим может сыграть и в звене с Бурдасовым и петербургским Ткачёвым или Кузьменко. Место Антона в сборной было гарантировано по понятным причинам, Ткачёв-младший заслужил его своей игрой в первые месяцы регулярки, а Кузьменко преобразился в последних матчах за СКА, да и вообще в национальной команде у Андрея часто случаются всплески результативности.



Никаких сомнений в правильности приглашения Кирилла Семёнова и Дамира Жафярова. Хоккеисты «Авангарда» и «Торпедо» проводят отличный сезон и в сборной должны сыграть вместе, как и на Кубке Карьяла, где их связка была едва ли не лучшей в сборной России. Логичен вызов Никиты Сошникова и Александра Барабанова (особенно после хет-трика в ворота ЦСКА), а вот по остальным кандидатурам есть вопросы.

Михаил Григоренко и Александр Барабанов Фото: РИА Новости

Например, Владимир Ткачёв из «Ак Барса». После того как хоккеист покинул магнитогорский лёд на носилках, он пропустил больше месяца и вышел лишь на последние два матча казанцев, где был явно далёк от лучших кондиций. И на фоне этого его приглашают в сборную. Есть подозрение, что таким образом Ткачёву, у которого довольно сложные отношения с руководством национальной команды (помните, как его в последний момент отцепляли от ЧМ и ОИ в 2018 году?), просто дают шанс «облажаться» в сборной России, чтобы в дальнейшем с чистой совестью даже не рассматривать вариант с его приглашением. Кстати, Ткачёв – пятый хоккеист «Ак Барса» в этом варианте состава национальной команды. Такого не было очень давно.

Не совсем ясно, что в этом составе делает 33-летний Евгений Кетов (мы же прицеливаемся на Олимпиаду-2022 или нет?) и Cергей Андронов, который в ЦСКА в этом сезоне играет гораздо ниже своих возможностей и постоянно лечится. На месте Андронова, кстати, куда логичнее бы смотрелся Александр Кадейкин, ни разу не давший повода усомниться в своей полезности в матчах за национальную команду. Антон Слепышев тоже вряд ли кого-то убедил на Кубке Карьяла, и при этом нет Сергея Плотникова – лучшего бомбардира СКА и отлично знакомого всем в сборной России универсального нападающего. Правда, по слухам, капитан СКА не получил вызов не по игровым причинам, а из-за травмы.



Самый странный кандидат – Павел Карнаухов. Со стороны совершенно непонятно, почему вдруг тренерский штаб сборной России стал тянуть этого игрока в состав на регулярной основе. На Кубке Карьяла Карнаухов не показал совершенно ничего, но, кажется, в его случае мы имеем дело с «любимчиком» Алексея Кудашова. В Финляндии главный тренер нашей команды часто нахваливал Карнаухова за разные мелочи и явно был доволен его игрой. Может быть, Кудашов раньше всех разглядел в форварде ЦСКА какой-то скрытый потенциал? Хотелось бы и нам его заметить.

Павел Карнаухов Фото: РИА Новости

Представительство клубов в сборной



СКА — 8 игроков, ЦСКА – 7, «Ак Барс» – 5, «Авангард» — 2, «Динамо» — 2, «Салават Юлаев» — 1, «Торпедо» — 1, «Локомотив» — 1. Всего 10 клубов.



Средний возраст команды — 26 лет, Средний рост — 185 см, Средний вес — 88 кг.

В целом состав сборной России на КПК скорее радует. Здорово, что на самый важный этап Евротура едут не только завсегдатаи национальной команды и представители «армейских» клубов, но и те ребята, которые сейчас реально заслуживают играть на таком высоком уровне. Билялов, Яруллин, Войнов, Шипачёв, Семёнов, Жафяров, Сошников – за вызов этих игроков тренерскому штабу можно выразить респект. Кроме того, похвально, что даже на КПК Кудашов продолжает просматривать новые фамилии, памятуя о том, что этот турнир – просто очередная ступень подготовки к чемпионату мира. Лямкин, возмужавший Миронов, тот же Яруллин – широкий кругозор тренеров никогда не повредит сборной России.



Но есть, конечно, и странности при формировании состава – куда без них? Отсутствие Плотникова, Кадейкина и Киселевича (и при этом вызов Нестерова), вызов Слепышева, Карнаухова, Кетова, Андронова – будет любопытно узнать мотивы приглашения в сборную этих игроков. Впрочем, не будем забывать о том, что в этом составе 15 нападающих и 9 защитников, и по-настоящему оценивать выбор хоккеистов мы будем уже непосредственно во время игр турнира.