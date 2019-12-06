Вудкрофт: игроки «Динамо» вышли на матч с «Северсталью» сонными и мягкими

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:4 Б). Минчане пропустили три шайбы уже в первом периоде, но сумели отыграться.

«Начало игры было далёким от того, каким мы себе это представляли. Мы надеялись в этом матче выиграть и начать серию побед. Лучшего шанса, чем это сделать на домашней арене, не было. Но мы вышли на лёд и были сонными и мягкими. В некоторых моментах не догоняли «Северсталь». Хотя всё утро на разборе соперника мы разговаривали о том, что первые минуты нужно хорошо отыграть в защите, уделить большое внимание своей игре.

Третий период был лучшим, мы смогли перевести игру в овертайм, но, к сожалению, нам не удалось взять два очка. Урок, который мы вынесем из этого матча — в КХЛ ты должен заплатить определённую цену, чтобы побеждать, и ты должен готов играть все 60 минут. На этом нас сегодня подловили», — цитирует Вудкрофта пресс-служба КХЛ.