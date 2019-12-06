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Минское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд, уступив «Северстали»

Минское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд, уступив «Северстали»
Хоккей / КХЛ 0

В Минске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Минское «Динамо» на своём льду потерпело поражение в матче с «Северсталью», уступив со счётом 3:4 Б.

Счёт в матче на 12-й минуте открыл Игорь Гераськин, который вывел гостей вперёд. Уже через минуту Никита Хлыстов удвоил преимущество клуба из Череповца, а третью шайбу, уже на 14-й минуте первого периода, забросил Богдан Якимов.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2019, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Гераськин (Хабаров, Яковлев) – 12:46' (5x5)   0:2 Хлыстов (Морозов, Балдаев) – 13:31' (5x5)   0:3 Якимов (Монахов, Лишка) – 14:53' (5x5)   1:3 Костицын (Спунер, Ковыршин) – 26:35' (5x5)   2:3 Спунер (Граньяни) – 52:53' (5x4)   3:3 Пулккинен (Спунер, Граньяни) – 59:22' (6x5)   3:4 Петунин – 65:00' (ПБ)

Андрей Костицын возродил интригу во втором периоде. В середине третьего периода Райан Спунер сократил отставание хозяев до минимума, а игру в овертайм за 40 секунд до конца перевёл Теэму Пулккинен. В оверайтеме команды не смогли изменить счёт, а в серии буллитов гости были точнее.

Минчане потерпели уже пятое поражение подряд. «Северсталь» выиграла в третий раз в пяти последних матчах.

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