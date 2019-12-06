Минское «Динамо» потерпело пятое поражение подряд, уступив «Северстали»

В Минске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Минское «Динамо» на своём льду потерпело поражение в матче с «Северсталью», уступив со счётом 3:4 Б.

Счёт в матче на 12-й минуте открыл Игорь Гераськин, который вывел гостей вперёд. Уже через минуту Никита Хлыстов удвоил преимущество клуба из Череповца, а третью шайбу, уже на 14-й минуте первого периода, забросил Богдан Якимов.

Андрей Костицын возродил интригу во втором периоде. В середине третьего периода Райан Спунер сократил отставание хозяев до минимума, а игру в овертайм за 40 секунд до конца перевёл Теэму Пулккинен. В оверайтеме команды не смогли изменить счёт, а в серии буллитов гости были точнее.

Минчане потерпели уже пятое поражение подряд. «Северсталь» выиграла в третий раз в пяти последних матчах.