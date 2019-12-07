31 сейв Георгиева не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Монреалем»
«Монреаль Канадиенс» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, совершивший 29 сейвов. Голами в составе победителей отметились Брендан Галлахер и Нейт Томпсон.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 57 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Павел Бучневич не отметился результативными действиями. Голкипер хозяев Александр Георгиев отразил 31 бросок из 33.
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