Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

31 сейв Георгиева не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Монреалем»

31 сейв Георгиева не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Монреалем»
Хоккей / НХЛ 0

«Монреаль Канадиенс» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, совершивший 29 сейвов. Голами в составе победителей отметились Брендан Галлахер и Нейт Томпсон.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 57 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Павел Бучневич не отметился результативными действиями. Голкипер хозяев Александр Георгиев отразил 31 бросок из 33.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Галлахер (Дано, Татар) – 10:37' (5x5)   1:1 Смит – 22:30' (5x5)   1:2 Томпсон (Казинс, Судзуки) – 58:53' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019