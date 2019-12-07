Глазачев: без сложных вопросов, пожалуйста, плыву чуть-чуть

Капитан «Адмирала» Константин Глазачев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:4 Б).

«Без сложных вопросов, пожалуйста, плыву чуть-чуть. Сложно ли играть два дня подряд? Неприятно. Мало времени на восстановление. Доктора с массажистами хорошо поработали. Восстановились, и в первом периоде движение неплохое было. Потом где-то, наверное, подсели, а «Куньлунь» добавил – игра выравнялась. В третьем повели, решили, наверное, сыграть на удержание… Чуть-чуть не получилось, но хорошо, что всё так закончилось в итоге.

Довольны ли шестью победами в девяти матчах между двумя Евротурами? Довольным, наверное, нельзя быть никогда. Есть куда стремиться. В сегодняшнем матче отдали «Куньлуню» очко, в то время когда есть прямая конкуренция. В Череповце ненужную встречу проиграли… Здесь со «Спартаком» при своих болельщиках… Есть куда стремиться. Сейчас отдохнём, постараемся выигрывать побольше.

Когда два матча подряд не забивали, никто не зацикливался на этом. Старались играть в свой хоккей. Моменты были, знали, что прорвёт когда-нибудь. Не могли же постоянно не забивать», — цитирует Глазачева пресс-служба приморского клуба.