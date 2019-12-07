Светлов: победа по буллитам — всё равно победа. Хочу сделать комплимент ребятам

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:4 Б).

«Очень рад, что мы сегодня выиграли. Победа по буллитам – всё равно победа. Хочу сделать комплимент ребятам. У нас сегодня была тяжёлая игра, меньше суток на подготовку. Хочется ребят похвалить за полную самоотдачу. Да, может быть, не совсем хватило свежести в концовке, счёт 4:2 можно было довести до победы. Пошли ошибки, соперник добавил. Тем не менее мы победили, команде большое спасибо.

Во время паузы хотим и отдохнуть, и поработать. У нас достаточно времени для этого. С Василием Стрельцовым не думаю, что что-то совсем серьезное. Посмотрим, завтра будем знать больше. Угольников сейчас готовится. Врачи разрешили ему по полной программе работать, он набирает форму. Как подойдёт, так и поставим в состав. Сейчас работаем над его кондициями, всё-таки большой срок пропустил», — цитирует Светлова пресс-служба приморского клуба.