И. Воробьёв: у Кошечкина повреждение, посмотрим, насколько серьёзное
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями от домашнего матча с челябинским «Трактором» (0:1) и рассказал, почему заменил голкипера Василия Кошечкина на Василия Демченко.
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«Трактор» — с победой. Не забив ни одного гола, очень сложно выиграть. Моментов было достаточно, надо было решать, забивать. Но не забиваешь сам – получаешь в ответ.
Почему нет голов, несмотря на отличное начало матча? Моментов действительно было достаточно, и не только в первом периоде. Мы не забили сегодня.
Что с Кошечкиным? Повреждение. Посмотрим сейчас, насколько серьёзное», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Металлурга».
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