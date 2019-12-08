Гол Джей Ти Миллера в овертайме принёс «Ванкуверу» победу в матче с «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и завершилась со счётом 6:5 ОТ (1:0, 2:3, 2:2, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в большинстве забросил форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер. По дублю в составе победителей оформили Джош Ливо и Антуан Руссель. Голкипер хозяев Тэтчер Демко отразил 23 броска из 28.

Видео гола Миллера можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Самыми результативными игроками в составе «Баффало» стали: Виктор Олофссон (1+1), Сэм Райнхарт (1+1), Джек Айкел (0+2), Юхан Ларссон (0+2) и Расмус Ристолайнен (0+2). Вратарь гостей Картер Хаттон совершил 24 сейва.