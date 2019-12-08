Гол Джей Ти Миллера в овертайме принёс «Ванкуверу» победу в матче с «Баффало»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и завершилась со счётом 6:5 ОТ (1:0, 2:3, 2:2, 1:0) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Победную шайбу в большинстве забросил форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер. По дублю в составе победителей оформили Джош Ливо и Антуан Руссель. Голкипер хозяев Тэтчер Демко отразил 23 броска из 28.
Видео гола Миллера можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Самыми результативными игроками в составе «Баффало» стали: Виктор Олофссон (1+1), Сэм Райнхарт (1+1), Джек Айкел (0+2), Юхан Ларссон (0+2) и Расмус Ристолайнен (0+2). Вратарь гостей Картер Хаттон совершил 24 сейва.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Ливо (Бенн, Стечер) – 12:57' (5x5) 2:0 Руссель (Майерс, Виртанен) – 23:07' (5x5) 2:1 Окпосо (Ларссон, Скиннер) – 25:24' (5x5) 2:2 Ристолайнен (Олофссон, Айкел) – 26:28' (6x5) 3:2 Ливо (Петтерссон, Бёзер) – 37:11' (5x5) 3:3 Олофссон (Райнхарт, Айкел) – 39:16' (5x4) 4:3 Майерс (Миллер, Пирсон) – 44:51' (4x5) 5:3 Руссель (Виртанен, Стечер) – 50:40' (5x5) 5:4 Гиргенсонс (Ларссон) – 52:05' (5x5) 5:5 Юханссон (Айкел, Ристолайнен) – 59:01' (6x5) 6:5 Миллер (Хьюз, Бёзер) – 63:21' (4x3)
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