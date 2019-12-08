5 очков Ахо и гол Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Миннесоту»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Главным героем встречи стал форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо, который забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Российский нападающий Андрей Свечников забил гол

.

Таким образом, «Каролина» одержала вторую победу подряд. «Миннесота» в свою очередь прервала пятиматчевую победную серию.

В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Миннесота Уайлд» сыграет с «Анахайм Дакс». Игры пройдут 9 и 11 декабря соответственно.