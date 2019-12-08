5 очков Ахо и гол Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Миннесоту»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
Главным героем встречи стал форвард «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо, который забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Российский нападающий Андрей Свечников забил гол
.
Таким образом, «Каролина» одержала вторую победу подряд. «Миннесота» в свою очередь прервала пятиматчевую победную серию.
В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Миннесота Уайлд» сыграет с «Анахайм Дакс». Игры пройдут 9 и 11 декабря соответственно.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Донато (Фолиньо, Бродин) – 02:21' (5x5) 1:1 Валльмарк (Дзингел, ван Римсдайк) – 09:00' (5x5) 2:1 Свечников (Терявяйнен, Ахо) – 15:02' (5x3) 3:1 Ахо (Терявяйнен, Нидеррайтер) – 24:43' (5x5) 3:2 Цуккарелло (Стаал) – 29:08' (5x5) 4:2 Ахо (Терявяйнен, Стаал) – 35:15' (5x4) 5:2 Эдмундсон (Ахо) – 52:24' (5x5) 6:2 Ахо (Славин) – 58:39' (en)
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