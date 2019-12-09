Заварухин: игроки «Сибири» пластались, ловили шайбы на себя

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин дал комментарий после выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:1).



«Тяжёлый матч, в начале вратарь нас держал в игре. Здорово, что во втором периоде ребята создавали хороший прессинг, в итоге забили гол. В третьем периоде мы прижались к воротам, «Трактор» имел шансы забить, но мы поймали соперника на контратаке, и вторая шайба нам дала возможность играть раскрепощено.



В концовке не заблокировали бросок соперника, в итоге «Трактор» забил гол. Хорошая победа, все ребята сегодня пластались, ловили шайбы на себя. У нас сейчас каждая игра как плей-офф, идёт битва за восьмёрку», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

