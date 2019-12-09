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Крикунов: «Динамо» не хватает состава и мастерства

Крикунов: «Динамо» не хватает состава и мастерства
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 Б).

«Хотели дома выиграть и порадовать своих болельщиков, но не хватило нас чуть-чуть. Правда, у нас и травмированных много, не хватает состава нам. Играли молодые пацаны, старались в принципе, играли неплохо, как и вся команда. Не получилось выиграть, будем работать дальше.

Пять поражениях в матчах со СКА и ЦСКА? Мастерства не хватает. У нас моменты есть, атакуем ворота, чуть-чуть где-то не хватает. Сегодня вратарь у СКА хорошо сыграл.

Диагноз у Индрашиса подтвердился. Перелом носа, пропустит где-то месяц», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

СКА выиграл у «Динамо», стал первым на Западе. И даже Кагарлицкий круче Шипачёва
У питерцев уже 11 побед подряд и первое место на Западе.
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