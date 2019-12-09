Крикунов: «Динамо» не хватает состава и мастерства

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 Б).



«Хотели дома выиграть и порадовать своих болельщиков, но не хватило нас чуть-чуть. Правда, у нас и травмированных много, не хватает состава нам. Играли молодые пацаны, старались в принципе, играли неплохо, как и вся команда. Не получилось выиграть, будем работать дальше.



Пять поражениях в матчах со СКА и ЦСКА? Мастерства не хватает. У нас моменты есть, атакуем ворота, чуть-чуть где-то не хватает. Сегодня вратарь у СКА хорошо сыграл.



Диагноз у Индрашиса подтвердился. Перелом носа, пропустит где-то месяц», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

СКА выиграл у «Динамо», стал первым на Западе. И даже Кагарлицкий круче Шипачёва У питерцев уже 11 побед подряд и первое место на Западе.