СКА выиграл у «Динамо», стал первым на Западе. И даже Кагарлицкий круче Шипачёва

СКА приехал в Москву за 11-й победой подряд и первым местом в конференции
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сошлись московское «Динамо» и СКА. Команде Алексея Кудашова после неоднозначного старта чемпионата удалось выправить турнирное положение. Ещё в сентябре-октябре о возможной отставке Кудашова не говорил только ленивый, но к заключительному матчу перед паузой на второй этап Евротура питерские «армейцы» подошли на втором месте в Западной конференции КХЛ. Более того, в случае победы в Москве СКА выходил бы в лидеры Запада.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
В пользу «армейцев» говорили и последние результаты. Команда Кудашова выиграла 10 матчей кряду, а в последний раз СКА терпел поражение ещё 2 ноября. Случилось это в Санкт-Петербурге, когда «армейцы» уступили «Локомотиву» (1:2). Примечательно, что именно «железнодорожникам» СКА в последний раз проиграл и в гостевом матче (26 октября со счётом 3:4 ОТ). На прошлой неделе питерские «армейцы» последовательно сломили сопротивление двух лидеров КХЛ. Сначала в Москве был повержен ЦСКА (4:2), а затем в Питере в серии буллитов был обыгран и «Ак Барс» (2:1 Б).
Хиетанен в погоне за рекордами «Динамо»
Что касается бело-голубых, то минувшая игровая неделя сложилась для бело-голубых не столь благостно. В отличие от СКА «Динамо» уступило ЦСКА (1:2) в московском дерби. Команда Владимира Крикунова провела близкий к идеальному матч, но всё испортило удаление Андрея Алексеева. Оставшись, единственный раз за 60 минут матча в меньшинстве, динамовцы потеряли из вида Максима Шалунова и проиграли принципиальный матч. «Динамо» уступило ЦСКА в 11-й раз за последние 12 встреч, вынудив Крикунова на пресс-конференции сетовать на недостаток мастерства у своих подопечных.
После досадного поражения в Москве бело-голубые отправились в Ярославль, где провели, пожалуй, лучший матч в сезоне. «Динамо» отправило в ворота «Локомотива» четыре шайбы, при этом не пропустив ни разу. В 12-й раз в нынешнем сезоне отличился финский защитник Юусо Хиетанен. 34-летний Хиетанен в этом году, определённо, переживает вторую молодость, играя в лучший хоккей в жизни. Уже по истечению половины регулярного чемпионата Юусо повторил личный рекорд по голам в регулярных первенствах КХЛ. Хиетанену принадлежит множество рекордов «Динамо», в том числе финн является лучшим легионером в истории клуба по количеству проведённых матчей. Следующая же шайба станет для Юусо 50-й за «Динамо» в карьере, благодаря чему он выйдет на второе место в клубной истории по голам среди иностранных игроков.
Травмы не дают «Динамо» спокойной жизни
Выезд в Ярославль можно было бы назвать для «Динамо» идеальным, если бы не один печальный факт. Уже на второй минуте матча тяжёлую травму получил нападающий второго звена бело-голубых Микс Индрашис. Латышский форвард угодил под жёсткий силовой приём форварда «Локомотива» Григория Денисенко. Кандидат в молодёжную сборную России для участия в чемпионате мира 2020 года ударил Индрашиса в голову и сломал Миксу нос. Позже КХЛ дисквалифицировала ярославца на два матча регулярного чемпионата, только вот для «Динамо» это ничего не меняет.
«К сожалению, потеряли Индрашиса. Случился удар в голову, сломали нос ему, даже что-то там со смещением. Брюквин, возможно, отойдёт, у него ушиб бедра», — грустил Крикунов после матча с «Локомотивом».
29-летний Индрашис и 25-летний Брюквин присоединились в лазарете к Игорю Полыгалову и Вячеславу Кулёмину. Возможно, это и не самые громкие фамилии в масштабе КХЛ, однако для «Динамо» отсутствие каждого из перечисленных игроков является большой потерей. В срочном порядке из команды ВХЛ «Динамо» пришлось поднимать обратно Владислава Ефремова и Дмитрия Моисеева.
«Ефремов и Моисеев играют и никак не могут забить. Не получается немного в завершении. Мы и отправили их в ВХЛ, чтобы они почувствовали моменты», — объяснял Крикунов перевод игроков в Тверь.
Травмы Индрашиса и Полыгалова вынудили Крикунова менять сразу два звена. Иван Игумнов заменил Индрашиса в звене с Максимом Афиногеновым и Даниилом Тарасовым. Третью тройку нападения образовали Моисеев, Ефремов и Андрей Алексеев.
СКА потерял игровой тонус
«Армейцы» перед матчем с «Динамо» отдыхали с 4 декабря. Отсутствие игровой практики сыграло злую шутку с командой Кудашова. «Динамо» начало встречу со шквала атак на ворота Александра Самонова. Открывать счёт хозяева были обязаны уже на пятой минуте, однако прекрасный шанс упустил Афиногенов. 40-летний нападающий перехватил шайбу и по правому краю убежал «один в ноль» с Самоновым, вылез на пятак, выдержал паузу, но бросил выше «армейских» ворот.
Но уже в следующей смене второе звено бело-голубых своего добилось. Андрей Миронов на скорости ворвался в зону соперника, Афиногенов исполнил пас к левому краю, откуда Игумнов бросил, а шайба после рикошета от «армейского» защитника Ярослава Дыбленко залетела в ворота.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
«Динамо» не собиралось останавливаться на достигнутом. Опасно атаковали первое и четвёртое звенья хозяев, но в стартовом периоде СКА больше не пропустил. Под конец периода гостям удалось более-менее прийти в себя, шанс сравнять счёт имел Евгений Кетов, но на месте был Бочаров. 17:6 по броскам в створ лучше всего отражало происходящее на льду в первой трети матча. «Динамо» удалось провести один из лучших отрезков за весь сезон.
Кагарлицкий огорчил бывших
Главной потерей динамовцев в межсезонье стал лучший снайпер команды Дмитрий Кагарлицкий. 30-летний нападающий принял решение продолжить карьеру в СКА. В команде с берегов Невы дела у форварда откровенно не задались. В 26 матчах сезона-2019/20 в активе Дмитрия было лишь две заброшенные шайбы, а до встречи с «Динамо» последний раз Кагарлицкий отличался ещё 22 сентября. Символично, что именно в матче с бывшим клубом Дмитрию удалось прервать голевую засуху.
В большинстве Андрей Кузьменко нашёл Кагарлицкого точной передачей, в свою очередь Кагарлицкий не стал искать партнёров у чужих ворот, а сам решил рвануть на пятак, откуда и запустил шайбу под самую штангу. Бочаров не сумел разгадать замысел бывшего партнёра.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Алексеев эффектно ответил на пушку Якупова
Уже на самом старте третьего периода СКА впервые в матче повёл в счёте. Наиль Якупов из правого круга вбрасывания мощно зарядил — получилось точно под перекладину ворот. Реализовали питерцы численное преимущество во второй раз в матче. Голевая передача в активе Кагарлицкого. Примечательно, что в штрафбоксе у «Динамо» в этот момент находился никто иной, как бывший партнёр Кагарлицкого по звену – Вадим Шипачёв.
Команде Крикунова удалось отыграться благодаря эффектной комбинации в исполнении третьего звена. Моисеев по правому краю шайбу протащил, далее низом исполнил пас на пятак, куда успел доехать Алексеев, обыгравший вратаря и закативший шайбу за линию створа.
«Динамо» забыло о победах над СКА
Вне всяких сомнений, начиная с марта 2016 года СКА является самым неприятным соперником для бело-голубых. Только вдумайтесь, в последних 18 матчах «Динамо» одержало лишь две победы (обе в дополнительное время) – остальные 16 встреч завершись победами СКА. В пользу «армейцев» сложились и шесть последних матчей, что является лучшей серией питерцев в истории противостояния с «Динамо» в КХЛ.
Не сумело победить «Динамо» в основное время и на этот раз. В овертайме шайб заброшено не было, и судьба матча решилась в овертайме, где точнее оказались гости. Решающая попытка на счету Евгения Кетова.
Таким образом, СКА в третий раз в сезоне и седьмой подряд побеждает московское «Динамо» и уходит на перерыв в чемпионате на первом месте в Западной конференции.
- 9 декабря 2019
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