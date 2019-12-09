СКА выиграл у «Динамо», стал первым на Западе. И даже Кагарлицкий круче Шипачёва

СКА приехал в Москву за 11-й победой подряд и первым местом в конференции

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сошлись московское «Динамо» и СКА. Команде Алексея Кудашова после неоднозначного старта чемпионата удалось выправить турнирное положение. Ещё в сентябре-октябре о возможной отставке Кудашова не говорил только ленивый, но к заключительному матчу перед паузой на второй этап Евротура питерские «армейцы» подошли на втором месте в Западной конференции КХЛ. Более того, в случае победы в Москве СКА выходил бы в лидеры Запада.



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В пользу «армейцев» говорили и последние результаты. Команда Кудашова выиграла 10 матчей кряду, а в последний раз СКА терпел поражение ещё 2 ноября. Случилось это в Санкт-Петербурге, когда «армейцы» уступили «Локомотиву» (1:2). Примечательно, что именно «железнодорожникам» СКА в последний раз проиграл и в гостевом матче (26 октября со счётом 3:4 ОТ). На прошлой неделе питерские «армейцы» последовательно сломили сопротивление двух лидеров КХЛ. Сначала в Москве был повержен ЦСКА (4:2), а затем в Питере в серии буллитов был обыгран и «Ак Барс» (2:1 Б).

Хиетанен в погоне за рекордами «Динамо»

Что касается бело-голубых, то минувшая игровая неделя сложилась для бело-голубых не столь благостно. В отличие от СКА «Динамо» уступило ЦСКА (1:2) в московском дерби. Команда Владимира Крикунова провела близкий к идеальному матч, но всё испортило удаление Андрея Алексеева. Оставшись, единственный раз за 60 минут матча в меньшинстве, динамовцы потеряли из вида Максима Шалунова и проиграли принципиальный матч. «Динамо» уступило ЦСКА в 11-й раз за последние 12 встреч, вынудив Крикунова на пресс-конференции сетовать на недостаток мастерства у своих подопечных.

«Динамо» снова не дожало ЦСКА. И проиграло матч на последних минутах Московское «Динамо» снова не нашло аргументов против магии Ильи Сорокина. Исход дерби решил Максим Шалунов.

После досадного поражения в Москве бело-голубые отправились в Ярославль, где провели, пожалуй, лучший матч в сезоне. «Динамо» отправило в ворота «Локомотива» четыре шайбы, при этом не пропустив ни разу. В 12-й раз в нынешнем сезоне отличился финский защитник Юусо Хиетанен. 34-летний Хиетанен в этом году, определённо, переживает вторую молодость, играя в лучший хоккей в жизни. Уже по истечению половины регулярного чемпионата Юусо повторил личный рекорд по голам в регулярных первенствах КХЛ. Хиетанену принадлежит множество рекордов «Динамо», в том числе финн является лучшим легионером в истории клуба по количеству проведённых матчей. Следующая же шайба станет для Юусо 50-й за «Динамо» в карьере, благодаря чему он выйдет на второе место в клубной истории по голам среди иностранных игроков.

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Травмы не дают «Динамо» спокойной жизни

Выезд в Ярославль можно было бы назвать для «Динамо» идеальным, если бы не один печальный факт. Уже на второй минуте матча тяжёлую травму получил нападающий второго звена бело-голубых Микс Индрашис. Латышский форвард угодил под жёсткий силовой приём форварда «Локомотива» Григория Денисенко. Кандидат в молодёжную сборную России для участия в чемпионате мира 2020 года ударил Индрашиса в голову и сломал Миксу нос. Позже КХЛ дисквалифицировала ярославца на два матча регулярного чемпионата, только вот для «Динамо» это ничего не меняет.

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«К сожалению, потеряли Индрашиса. Случился удар в голову, сломали нос ему, даже что-то там со смещением. Брюквин, возможно, отойдёт, у него ушиб бедра», — грустил Крикунов после матча с «Локомотивом».



29-летний Индрашис и 25-летний Брюквин присоединились в лазарете к Игорю Полыгалову и Вячеславу Кулёмину. Возможно, это и не самые громкие фамилии в масштабе КХЛ, однако для «Динамо» отсутствие каждого из перечисленных игроков является большой потерей. В срочном порядке из команды ВХЛ «Динамо» пришлось поднимать обратно Владислава Ефремова и Дмитрия Моисеева.



«Ефремов и Моисеев играют и никак не могут забить. Не получается немного в завершении. Мы и отправили их в ВХЛ, чтобы они почувствовали моменты», — объяснял Крикунов перевод игроков в Тверь.



Травмы Индрашиса и Полыгалова вынудили Крикунова менять сразу два звена. Иван Игумнов заменил Индрашиса в звене с Максимом Афиногеновым и Даниилом Тарасовым. Третью тройку нападения образовали Моисеев, Ефремов и Андрей Алексеев.

СКА потерял игровой тонус

«Армейцы» перед матчем с «Динамо» отдыхали с 4 декабря. Отсутствие игровой практики сыграло злую шутку с командой Кудашова. «Динамо» начало встречу со шквала атак на ворота Александра Самонова. Открывать счёт хозяева были обязаны уже на пятой минуте, однако прекрасный шанс упустил Афиногенов. 40-летний нападающий перехватил шайбу и по правому краю убежал «один в ноль» с Самоновым, вылез на пятак, выдержал паузу, но бросил выше «армейских» ворот.



Но уже в следующей смене второе звено бело-голубых своего добилось. Андрей Миронов на скорости ворвался в зону соперника, Афиногенов исполнил пас к левому краю, откуда Игумнов бросил, а шайба после рикошета от «армейского» защитника Ярослава Дыбленко залетела в ворота.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» не собиралось останавливаться на достигнутом. Опасно атаковали первое и четвёртое звенья хозяев, но в стартовом периоде СКА больше не пропустил. Под конец периода гостям удалось более-менее прийти в себя, шанс сравнять счёт имел Евгений Кетов, но на месте был Бочаров. 17:6 по броскам в створ лучше всего отражало происходящее на льду в первой трети матча. «Динамо» удалось провести один из лучших отрезков за весь сезон.

Кагарлицкий огорчил бывших

Главной потерей динамовцев в межсезонье стал лучший снайпер команды Дмитрий Кагарлицкий. 30-летний нападающий принял решение продолжить карьеру в СКА. В команде с берегов Невы дела у форварда откровенно не задались. В 26 матчах сезона-2019/20 в активе Дмитрия было лишь две заброшенные шайбы, а до встречи с «Динамо» последний раз Кагарлицкий отличался ещё 22 сентября. Символично, что именно в матче с бывшим клубом Дмитрию удалось прервать голевую засуху.



В большинстве Андрей Кузьменко нашёл Кагарлицкого точной передачей, в свою очередь Кагарлицкий не стал искать партнёров у чужих ворот, а сам решил рвануть на пятак, откуда и запустил шайбу под самую штангу. Бочаров не сумел разгадать замысел бывшего партнёра.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Невероятный промах Кагарлицкого! С двух метров мимо совершенно пустых ворот Вратарь «Куньлуня» Джереми Смит уже был отыгран, но шайба всё равно не попала в сетку.

Алексеев эффектно ответил на пушку Якупова

Уже на самом старте третьего периода СКА впервые в матче повёл в счёте. Наиль Якупов из правого круга вбрасывания мощно зарядил — получилось точно под перекладину ворот. Реализовали питерцы численное преимущество во второй раз в матче. Голевая передача в активе Кагарлицкого. Примечательно, что в штрафбоксе у «Динамо» в этот момент находился никто иной, как бывший партнёр Кагарлицкого по звену – Вадим Шипачёв.

Команде Крикунова удалось отыграться благодаря эффектной комбинации в исполнении третьего звена. Моисеев по правому краю шайбу протащил, далее низом исполнил пас на пятак, куда успел доехать Алексеев, обыгравший вратаря и закативший шайбу за линию створа.

«Динамо» забыло о победах над СКА

Вне всяких сомнений, начиная с марта 2016 года СКА является самым неприятным соперником для бело-голубых. Только вдумайтесь, в последних 18 матчах «Динамо» одержало лишь две победы (обе в дополнительное время) – остальные 16 встреч завершись победами СКА. В пользу «армейцев» сложились и шесть последних матчей, что является лучшей серией питерцев в истории противостояния с «Динамо» в КХЛ.

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Не сумело победить «Динамо» в основное время и на этот раз. В овертайме шайб заброшено не было, и судьба матча решилась в овертайме, где точнее оказались гости. Решающая попытка на счету Евгения Кетова.



Таким образом, СКА в третий раз в сезоне и седьмой подряд побеждает московское «Динамо» и уходит на перерыв в чемпионате на первом месте в Западной конференции.