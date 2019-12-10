Варламов: Кучеров, Стэмкос и Пойнт — лучшие игроки в НХЛ. Они не валяют дурака

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1).
«Мы знали, что в третьем периоде они будут давить. Счёт 2:1, и это же «Тампа». Мы выжили в первые пять минут, а потом снова стали показывать свою игру. Мне должны были записать передачу на гол Джонстону? Я здесь, не чтобы раздавать передачи, просто рад, что смог остановить выход «один в ноль», и мы сразу после этого забили. Это был ключевой момент.
Не хочу разговаривать о своей игре. Да, я чувствовал себя хорошо, но я отдаю должное всей команде, я всегда это делаю. Но особенно этой команде за то, как мы обороняем ворота и боремся в своей зоне. Наблюдать за этим – одно удовольствие. Никита Кучеров, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос, пожалуй, лучшие игроки в лиге, они не валяют дурака. Когда играешь против них в меньшинстве, надо всегда оставаться начеку. Сегодня мы это сделали», — сказал Варламов.
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