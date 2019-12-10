Легенды хоккея сыграли с членами российской сборной в матче «Связь поколений»

Во вторник, 10 декабря, смешанные команды легенд отечественного хоккея и членов нынешней сборной России сыграли товарищеский матч «Связь поколений». Игра прошла в подмосковном «Лужки.клубе».
Капитаном команды «красные» стал Вячеслав Фетисов, а «белых» вёл Игорь Ларионов. Матч завершился со счетом 11:9 в пользу команды Фетисова.
Кроме профессионалов, в игре участвовали глава «Норникеля», председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин и глава штаба национальной сборной, предприниматель Роман Ротенберг.
«Подобные встречи дают пример для подражания детям и надежду болельщикам на сохранение хоккейных традиций в России», — сказал Потанин, ставший автором двух шайб и двух голевых передач.
Матч судил президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель.
Присутствие любителей в подобных встречах, по словам выступившего в роли тренера «красных» Александра Якушева, спортивного азарта не снижает.
«Владимир Потанин очень много тренируется и старается отдаваться полностью в любом моменте, — отметил Якушев. — Конечно, нельзя сказать, что он обладает таким же мастерством, как Павел Буре, но спортивный характер у него есть, и Потанин хорошо вписался в свое звено».
Матч «Связь поколений» организован Федерацией хоккея России и Ночной хоккейной лигой при поддержке компании «Норникель».
Фото: Александр Дубоносов
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