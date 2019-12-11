Новый главный тренер «Далласа»: мне осталось не так уж много

Новый главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал назначение на должность.

«Даже в моём возрасте хочется ещё раз испытать себя. Для меня очень важно получить ещё один шанс. Я понимаю, что большая часть моей карьеры уже позади, мне осталось не так уж много. Поэтому я собираюсь наслаждаться каждым днём, хочу получить максимальное удовольствие. Мне очень повезло, что мне выпал такой шанс. Мне повезло, что наше руководство и владельцы верят в меня, верят в наш тренерский штаб и нам не придётся ничего менять кардинально. Нам очень повезло в этом плане.

Шок? Да, но надо с ним справиться. Шок не пройдёт только из-за того, что сегодня нам надо было играть. Мы будем ощущать его в течение некоторого времени, потому что мы все были близки с Монтгомери, а он был близок к игрокам. Но мы профессионалы, у нас есть обязательство каждый матч проводить с максимальной отдачей. Этим мы и займёмся», — цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.

64-летний Боунесс заменил на этом посту Джима Монтгомери, уволенного за «непрофессиональное поведение, несовместимое с основополагающими ценностями клуба и НХЛ». По словам генерального менеджера «Далласа» Джима Нила, Боунесс будет работать до окончания сезона.