Войнов — о скандале с допингом: много вопросов, на которые вряд ли получу ответы

Защитник «Авангарда» и сборной России Вячеслав Войнов поделился ожиданиями от Кубка Первого канала, а также высказал мнение об очередном допинговом скандале в российском спорте.
«Настроение отличное, в команде прекрасная атмосфера. У каждого тренера есть свои наработки, немного изменилась игра с Олимпиады, когда я в последний раз был в команде. А так, всё на высоком уровне. Хотел бы сыграть с финнами на большой арене, мне уже доводилось играть в таком матче.
Времени достаточно было, чтобы сыграться, многие ребята не первый раз вызываются в сборную. Играю в одном звене примерно с теми же ребятами, что и на Олимпиаде, все отлично. В последнее время в «Авангарде» было насыщенное расписание, сейчас времени на площадке у меня будет поменьше, чем в клубе, но ничего страшного.
С какими сборными было бы интересно играть на Кубке Первого канала в будущем? Эти турниры больше для нас самих. Для меня все равно с кем играть — с Швейцарией, Швецией или даже Германией.
Санкциям ВАДА? Это больная тема, но мы ничего поменять не можем. Меня удивляет, что всё это затянулось на две Олимпиады. Много вопросов, на которые я вряд ли получу ответы. Всё давление на Олимпиаде находится вокруг хоккея. А когда выходишь на лёд, всё забывается.
Рад ли я, что в НХЛ могут отпустить игроков на следующую Олимпиаду? Отпустят — будет хорошо, не отпустят — ничего страшного. Мне-то какая разница?» — передаёт слова Войнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 11 декабря 2019
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