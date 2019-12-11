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Коваленко — о решении ВАДА: санкции и дисквалификации только сплачивают россиян

Коваленко — о решении ВАДА: санкции и дисквалификации только сплачивают россиян
Хоккей / Олимпиада 2018 0

Экс-игрок сборной России Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию с санкциями, наложенными ВАДА на Россию.

«Даже в самых тяжёлых ситуациях давайте искать позитив. Нужно понимать психологию российского человека — санкции и дисквалификации только сплачивают нас, мобилизуют, делают сильнее. Во всех сферах!

Вспоминаю Олимпиаду-1992, когда нашу страну и нашу хоккейную сборную лишили всего — флага, гимна, формы. Это решение мировых спортивных властей однозначно добавило нам спортивной злости, где-то даже отчаяния — и экспериментальная сборная вопреки всем прогнозам завоевала золото Олимпиады. История повторилась и в Пхёнхчане-2018, когда российская команда в точно таком же статусе тоже стала первой», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

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