Статистика личных встреч сборных России и Швеции на Кубке Первого канала
Сегодня, 12 декабря, в Москве состоится матч сборной России с командой Швеции на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Начало матча — в 20:00 мск.
Календарь Кубка Первого канала
Сборные России и Швеции встречались друг с другом на российском этапа Еврохоккейтура 25 раз. 18 побед на счету хоккеистов сборной России, шесть – у сборной Швеции, ещё одна встреча завершилась вничью.
|Дата
|Турнир
|Матч
|Счёт
|21.12.1992
|Приз «Известий»
|Россия — Швеция
|4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
|21.12.1995
|Приз «Известий»
|Россия — Швеция
|2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
|1996
|Приз «Известий»
|Россия — Швеция
|1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
|17.12.1997
|Кубок «Балтики»
|Россия — Швеция
|0:0
|1998
|Кубок «Балтики»
|Россия — Швеция
|3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
|21.12.1999
|Кубок «Балтики»
|Россия — Швеция
|7:5 (3:4, 2:1, 2:0)
|20.12.2000
|Кубок «Балтики»
|Россия — Швеция
|1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
|19.12.2001
|Кубок «Балтики»
|Россия — Швеция
|3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
|16.11.2002
|Кубок «Балтики»
|Россия — Швеция
|3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
|20.12.2003
|Московский международный турнир
|Россия — Швеция
|2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
|18.12.2004
|Кубок РОСНО
|Россия — Швеция
|4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
|15.12.2005
|Кубок РОСНО
|Россия — Швеция
|3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
|14.12.2006
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
|15.12.2007
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
|21.12.2008
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|6:2 (1:0, 2:0, 3:2)
|17.12.2009
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
|16.12.2010
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|5:3 (1:0, 2:2, 2:1)
|17.12.2011
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
|13.12.2012
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|5:1 (0:1, 4:0, 1:0)
|19.12.2013
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
|20.12.2014
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
|17.12.2015
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
|15.12.2016
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
|14.12.2017
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
|13.12.2018
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)
|12.12.2019
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
Возвращение Шипачёва и важный матч для Кудашова. Россия — Швеция! LIVE
Первый матч команды Алексея Кудашова на домашнем этапе Евротура. Всё самое интересное – в нашем онлайне.
- 12 декабря 2019
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