Статистика личных встреч сборных России и Швеции на Кубке Первого канала

Сегодня, 12 декабря, в Москве состоится матч сборной России с командой Швеции на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Начало матча — в 20:00 мск.

Календарь Кубка Первого канала

Сборные России и Швеции встречались друг с другом на российском этапа Еврохоккейтура 25 раз. 18 побед на счету хоккеистов сборной России, шесть – у сборной Швеции, ещё одна встреча завершилась вничью.

Дата Турнир Матч Счёт 21.12.1992 Приз «Известий» Россия — Швеция 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) 21.12.1995 Приз «Известий» Россия — Швеция 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) 1996 Приз «Известий» Россия — Швеция 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) 17.12.1997 Кубок «Балтики» Россия — Швеция 0:0 1998 Кубок «Балтики» Россия — Швеция 3:5 (2:2, 0:2, 1:1) 21.12.1999 Кубок «Балтики» Россия — Швеция 7:5 (3:4, 2:1, 2:0) 20.12.2000 Кубок «Балтики» Россия — Швеция 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) 19.12.2001 Кубок «Балтики» Россия — Швеция 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) 16.11.2002 Кубок «Балтики» Россия — Швеция 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) 20.12.2003 Московский международный турнир Россия — Швеция 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) 18.12.2004 Кубок РОСНО Россия — Швеция 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) 15.12.2005 Кубок РОСНО Россия — Швеция 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) 14.12.2006 Кубок Первого канала Россия — Швеция 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) 15.12.2007 Кубок Первого канала Россия — Швеция 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) 21.12.2008 Кубок Первого канала Россия — Швеция 6:2 (1:0, 2:0, 3:2) 17.12.2009 Кубок Первого канала Россия — Швеция 4:3 (1:0, 2:2, 1:1) 16.12.2010 Кубок Первого канала Россия — Швеция 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) 17.12.2011 Кубок Первого канала Россия — Швеция 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) 13.12.2012 Кубок Первого канала Россия — Швеция 5:1 (0:1, 4:0, 1:0) 19.12.2013 Кубок Первого канала Россия — Швеция 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) 20.12.2014 Кубок Первого канала Россия — Швеция 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) 17.12.2015 Кубок Первого канала Россия — Швеция 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) 15.12.2016 Кубок Первого канала Россия — Швеция 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) 14.12.2017 Кубок Первого канала Россия — Швеция 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) 13.12.2018 Кубок Первого канала Россия — Швеция 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0) 12.12.2019 Кубок Первого канала Россия — Швеция