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Статистика личных встреч сборных России и Швеции на Кубке Первого канала

Статистика личных встреч сборных России и Швеции на Кубке Первого канала
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 12 декабря, в Москве состоится матч сборной России с командой Швеции на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Начало матча — в 20:00 мск.

Календарь Кубка Первого канала

Сборные России и Швеции встречались друг с другом на российском этапа Еврохоккейтура 25 раз. 18 побед на счету хоккеистов сборной России, шесть – у сборной Швеции, ещё одна встреча завершилась вничью.

ДатаТурнирМатчСчёт
21.12.1992Приз «Известий»Россия — Швеция4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
21.12.1995Приз «Известий»Россия — Швеция2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
1996Приз «Известий»Россия — Швеция1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
17.12.1997Кубок «Балтики»Россия — Швеция0:0
1998Кубок «Балтики»Россия — Швеция3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
21.12.1999Кубок «Балтики»Россия — Швеция7:5 (3:4, 2:1, 2:0)
20.12.2000Кубок «Балтики»Россия — Швеция1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
19.12.2001Кубок «Балтики»Россия — Швеция3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
16.11.2002Кубок «Балтики»Россия — Швеция3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
20.12.2003Московский международный турнирРоссия — Швеция2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
18.12.2004Кубок РОСНОРоссия — Швеция4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
15.12.2005Кубок РОСНОРоссия — Швеция3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
14.12.2006Кубок Первого каналаРоссия — Швеция0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
15.12.2007Кубок Первого каналаРоссия — Швеция2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
21.12.2008Кубок Первого каналаРоссия — Швеция6:2 (1:0, 2:0, 3:2)
17.12.2009Кубок Первого каналаРоссия — Швеция4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
16.12.2010Кубок Первого каналаРоссия — Швеция5:3 (1:0, 2:2, 2:1)
17.12.2011Кубок Первого каналаРоссия — Швеция2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
13.12.2012Кубок Первого каналаРоссия — Швеция5:1 (0:1, 4:0, 1:0)
19.12.2013Кубок Первого каналаРоссия — Швеция3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
20.12.2014Кубок Первого каналаРоссия — Швеция3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
17.12.2015Кубок Первого каналаРоссия — Швеция1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
15.12.2016Кубок Первого каналаРоссия — Швеция1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
14.12.2017Кубок Первого каналаРоссия — Швеция3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
13.12.2018Кубок Первого каналаРоссия — Швеция3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)
12.12.2019Кубок Первого каналаРоссия — Швеция
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