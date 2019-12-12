Лучший снайпер НХЛ Пастрняк открыл счёт в матче с «Вашингтоном»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз». После второго периода, счёт 2:1 в пользу хозяев.

В середине 1-го периода заброшенной шайбой отметился нападающий «Бостона» Давид Пастрняк. После передачи от Чарли Макэвоя, Пастрняк точным и резким броском в верхнюю девятку ворот он открыл счёт в этом матче.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Пастрняк возглавляет таблицу снайперов НХЛ. Теперь на счету нападающего 26 голов и 20 голевых передач за 32 проведённых матча.