Источник: Питер Дебур уволен с поста главного тренера «Сан-Хосе»
Руководство «Сан-Хосе Шаркс» уволило с поста главного тренера команды Питера Дебура, сообщает инсайдер Эллиот Фридман.
Помощник Дебура – Боб Бугнер займёт пост исполняющего обязанности главного тренера.
Бугнер занимал пост наставника «Флориды» в период с 2017 по 2019 год. В мае этого года стал ассистентом главного тренера «Сан-Хосе» Питера Дебура.
После 33 игр «Сан-Хосе» занимает 12 место в Западной конференции, набрав 32 очка.
«Акулы» уступили в 5 из 6 последних сыгранных матчей.
В следующем матче «Сан-Хосе Шаркс» примет «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Сан-Хосе» поставил всё на Карлссона. Это будет провал?
«Шаркс» надо выигрывать в ближайшие два-три года, или сделка может стать провальной.
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