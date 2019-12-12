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Источник: Питер Дебур уволен с поста главного тренера «Сан-Хосе»

Источник: Питер Дебур уволен с поста главного тренера «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

Руководство «Сан-Хосе Шаркс» уволило с поста главного тренера команды Питера Дебура, сообщает инсайдер Эллиот Фридман.

Помощник Дебура – Боб Бугнер займёт пост исполняющего обязанности главного тренера.

Бугнер занимал пост наставника «Флориды» в период с 2017 по 2019 год. В мае этого года стал ассистентом главного тренера «Сан-Хосе» Питера Дебура.

После 33 игр «Сан-Хосе» занимает 12 место в Западной конференции, набрав 32 очка.

«Акулы» уступили в 5 из 6 последних сыгранных матчей.

В следующем матче «Сан-Хосе Шаркс» примет «Нью-Йорк Рейнджерс».

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