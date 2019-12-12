Блэшилл — о серии поражений из 12 матчей: у нас недостаточно хорошая команда

Главный тренер клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл поделился мнением о серии поражений своей команды. «Красные крылья» проиграли 12 матчей подряд, 10 из которых — в основное время. За этот отрезок «Детройт» был переигран соперниками с общим счётом 21:53. В последний раз подобная безвыигрышная серия случилась с командой осенью 1989 года.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



«Прямо сейчас мы должны найти способ выиграть матч. Мы должны вернуть себе некоторую уверенность и смелость. Сейчас у нас недостаточно хорошая команда. И единственные люди, которые могут это изменить, — мы сами», — приводит слова Блэшилла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Детройт» продлил серию поражений до 12 матчей, уступив «Виннипегу»