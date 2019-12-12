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Статистика первого периода матча Швеция — Россия на Кубке Первого канала

Статистика первого периода матча Швеция — Россия на Кубке Первого канала
Хоккей / Евротур 0

В матче сборной России с командой Швеции на Кубке Первого канала завершился первый период. За первые 12 минут периода подопечные Алексея Кудашова пропустили две шайбы, авторами которых стали нападающие Андре Петерссон и Даниэль Бродин. Ворота россиян защищает Александр Самонов.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Статистика матча Швеция — Россия

Голы: 2-0
Броски в створ: 8-10
Вбрасывания: 5-8
Голы в большинстве: 0-1
Штраф: 4-4.

Календарь Кубка Первого канала

Состав сборной России:

Самонов (Сорокин);
Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;
Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Ткачёв — Бурдасов;
Миронов — Марченко, Барабанов — Семёнов — Жафяров;
Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.

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