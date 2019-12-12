Статистика первого периода матча Швеция — Россия на Кубке Первого канала

В матче сборной России с командой Швеции на Кубке Первого канала завершился первый период. За первые 12 минут периода подопечные Алексея Кудашова пропустили две шайбы, авторами которых стали нападающие Андре Петерссон и Даниэль Бродин. Ворота россиян защищает Александр Самонов.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Статистика матча Швеция — Россия



Голы: 2-0

Броски в створ: 8-10

Вбрасывания: 5-8

Голы в большинстве: 0-1

Штраф: 4-4.



Календарь Кубка Первого канала



Состав сборной России:



Самонов (Сорокин);

Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;

Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Ткачёв — Бурдасов;

Миронов — Марченко, Барабанов — Семёнов — Жафяров;

Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.

Россия проигрывает Швеции в первом матче домашнего этапа Евротура. LIVE Первый матч команды Алексея Кудашова на домашнем этапе Евротура. Всё самое интересное – в нашем онлайне.