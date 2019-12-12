Кудашов: со второго периода у Швеции бросков не было. Такую сборную хотим видеть

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с командой Швеции (3:4).



«Нет ли опасений, что за Шипачёвым никого нет? Вы знаете, в сборной собраны все лучшие игроки, которые у нас сегодня есть. Поэтому я считаю, что все остальные центры сыграли тоже на должном уровне.Шипачёв в левом круге вбрасывания? На самом деле, они там крутились все. Если видели, то там и из-под ворот был розыгрыш, и с левого фланга, и с правого Григоренко хорошо играл. Там были разные варианты, просто смотрели, как соперник играл, и подстраивались.



По Ткачёву было небольшое опасение, что сыграл он у нас только один матч. Готовим мы его. У нас ещё и Сергеев приболел, но обойма защитников довольно большая у нас.



16 пропущенных шайб за четыре матча? Сегодня были небольшие недоработки. Например, при четвёртом голе немного недоработали на вбрасывании. Ещё не сыграна команда. Если она будет постоянно играть вместе, то будет намного лучше. Проспали начало, проспали контратаки. Со второго периода у соперника почти не было моментов, там и бросков не было. Такую команду мы и хотим видеть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Тройка Шипачёва показала суперхоккей. Без неё Россия попала бы шведам 0:4 Наша команда провалила начало матча, а когда проснулось первое звено, то было уже поздно.