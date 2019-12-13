Айкел набрал очки в 15-м матче кряду и обогнал Овечкина в гонке снайперов НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» дома обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3.

Дубль в составе победителей оформил Джек Айкел. Форвард «Сэйбрз» во втором матче кряду забросил две шайбы, благодаря чему добрался до отметки 22 гола в чемпионате. Американский нападающий продлил результативную серию до 15 матчей, а также вышел на второе место в гонке снайперов нынешнего сезона, опередив капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (21 гол).

Первое место в зачёте снайперов удерживает форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (26 точных бросков). Кроме перечисленных игроков, на данный момент никто больше в чемпионате не добрался до рубежа в 20 голов.