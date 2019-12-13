Айкел набрал очки в 15-м матче кряду и обогнал Овечкина в гонке снайперов НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» дома обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3.
Дубль в составе победителей оформил Джек Айкел. Форвард «Сэйбрз» во втором матче кряду забросил две шайбы, благодаря чему добрался до отметки 22 гола в чемпионате. Американский нападающий продлил результативную серию до 15 матчей, а также вышел на второе место в гонке снайперов нынешнего сезона, опередив капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (21 гол).
Первое место в зачёте снайперов удерживает форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (26 точных бросков). Кроме перечисленных игроков, на данный момент никто больше в чемпионате не добрался до рубежа в 20 голов.
Пастрняк до пяти шайб увеличил отрыв от Овечкина в гонке снайперов НХЛ
- 13 декабря 2019
-
07:10
-
07:02
-
06:44
-
06:29
-
06:16
-
06:09
-
06:08
-
05:54
-
04:43
-
02:56
-
00:00
- 12 декабря 2019
-
23:51
-
23:41
-
23:40
-
23:21
-
23:07
-
23:03
-
23:01
-
22:53
-
22:48
-
22:42
-
22:29
-
22:25
-
22:22
-
22:18
-
22:08
-
21:36
-
21:25
-
21:01
-
20:58
-
20:52
-
20:31
-
20:16
-
19:51
-
19:24
Партнерский контент