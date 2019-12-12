Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пастрняк до пяти шайб увеличил отрыв от Овечкина в гонке снайперов НХЛ

Пастрняк до пяти шайб увеличил отрыв от Овечкина в гонке снайперов НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Бостона» одна из заброшенных шайб на счету лучшего снайпера нынешнего сезона Давида Пастрняка. Чешский форвард отличился в 26-й раз в нынешнем чемпионате, благодаря чему до пяти шайб увеличил отрыв от капитана «столичной» команды Александра Овечкина в гонке снайперов НХЛ.

На третьем месте располагается нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел. В матче с «Сент-Луис Блюз» (5:2) форвард «Сэйбрз» стал третьим игроком в нынешнем сезоне, добравшимся до отметки 20 шайб в чемпионате. Американский нападающий продлил результативную серию до 14 матчей.

Овечкин — о гонке снайперов: НХЛ изменилась. Нельзя всегда быть на первом месте
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019