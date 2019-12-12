Пастрняк до пяти шайб увеличил отрыв от Овечкина в гонке снайперов НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Бостона» одна из заброшенных шайб на счету лучшего снайпера нынешнего сезона Давида Пастрняка. Чешский форвард отличился в 26-й раз в нынешнем чемпионате, благодаря чему до пяти шайб увеличил отрыв от капитана «столичной» команды Александра Овечкина в гонке снайперов НХЛ.

На третьем месте располагается нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел. В матче с «Сент-Луис Блюз» (5:2) форвард «Сэйбрз» стал третьим игроком в нынешнем сезоне, добравшимся до отметки 20 шайб в чемпионате. Американский нападающий продлил результативную серию до 14 матчей.