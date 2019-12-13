2 очка Макдэвида не помогли «Эдмонтону» уйти от поражения в матче с «Миннесотой»
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:5.
По 2 очка в составе «Миннесоты» набрали Карсон Суси (0+2), Джейсон Цукер (1+1) и Эрик Стаал (1+1).
У «Эдмонтона» по 2 очка на свой счёт записали Коннор Макдэвид (1+1) и Джеймс Нил (1+1).
Макдэвид возглавляет таблицу бомбардиров НХЛ с 57 (20+37) очками после 34 игр.
Таким образом, «Миннесота» прервала свою серию из двух поражений, а «Эдмонтон» уступил в третьей игре подряд.
В следующем матче «Миннесота Уайлд» примет «Филадельфию Флайерз», а «Эдмонтон Ойлерз» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс».
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