2 очка Макдэвида не помогли «Эдмонтону» уйти от поражения в матче с «Миннесотой»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:5.

По 2 очка в составе «Миннесоты» набрали Карсон Суси (0+2), Джейсон Цукер (1+1) и Эрик Стаал (1+1).

У «Эдмонтона» по 2 очка на свой счёт записали Коннор Макдэвид (1+1) и Джеймс Нил (1+1).

Макдэвид возглавляет таблицу бомбардиров НХЛ с 57 (20+37) очками после 34 игр.

Таким образом, «Миннесота» прервала свою серию из двух поражений, а «Эдмонтон» уступил в третьей игре подряд.

В следующем матче «Миннесота Уайлд» примет «Филадельфию Флайерз», а «Эдмонтон Ойлерз» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс».