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2 очка Макдэвида не помогли «Эдмонтону» уйти от поражения в матче с «Миннесотой»

2 очка Макдэвида не помогли «Эдмонтону» уйти от поражения в матче с «Миннесотой»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:5.

По 2 очка в составе «Миннесоты» набрали Карсон Суси (0+2), Джейсон Цукер (1+1) и Эрик Стаал (1+1).

У «Эдмонтона» по 2 очка на свой счёт записали Коннор Макдэвид (1+1) и Джеймс Нил (1+1).

Макдэвид возглавляет таблицу бомбардиров НХЛ с 57 (20+37) очками после 34 игр.

Таким образом, «Миннесота» прервала свою серию из двух поражений, а «Эдмонтон» уступил в третьей игре подряд.

В следующем матче «Миннесота Уайлд» примет «Филадельфию Флайерз», а «Эдмонтон Ойлерз» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс».

Лига Европы. Группа E. 5-й тур
23 ноября 2012, пятница. 00:05 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
Окончен
1 : 5
Штутгарт
Штутгарт, Германия
0:1 Таски – 5'   0:2 Харник – 18'   0:3 Сакаи – 23'   0:4 Окадзаки – 31'   0:5 Окадзаки – 55'   1:5 Костя – 83'
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