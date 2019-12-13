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Панарин забросил 16-ю шайбу в сезоне, забив в третьем матче подряд. Видео

Панарин забросил 16-ю шайбу в сезоне, забив в третьем матче подряд. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2, идёт второй период).

Команда Дэвида Куинна вышла вперёд после точного броска Артемия Панарина в середине второго периода. Российский форвард воспользовался передачей в исполнении центрального нападающего Райана Строума. Второстепенная голевая передача в активе американского защитника Брэди Шея. Для Артемия эта шайба стала 16-й в нынешнем сезоне, при этом он отличился в третьем матче подряд.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» продолжает оставаться лучшим российским игроком в этом чемпионате НХЛ по очкам. На его счету 38 (16+22) баллов в 31 матче.

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