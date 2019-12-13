Якимов: в «Эдмонтоне» нас с Ткачёвым называли Big Russian, Little Russian

Форвард сборной России по хоккею Богдан Якимов поделился мнением о предстоящем матче национальной команды со сборной Чехии на Кубке Первого канала. Также Якимов рассказал, что готов сыграть в одном звене с обоими Владимирами Ткачёвыми.
«Очень рад, что я в сборной на Кубке Первого канала. Эмоции просто переполняли, когда домой пришёл, узнав о вызове. Уже был в сборной весной, но всё равно есть волнение — это домашний этап Евротура, вдвойне ответственно. Полные трибуны на матчах, хочется порадовать болельщиков. Со шведами был готов выйти, ждал шанса. Не удалось сыграть, но ничего страшного — продолжаю работать. Мы все работаем на одну задачу — победить на турнире. Пока состав не объявили на завтра, но я готов играть.
С уфимским Ткачёвым мы в своё время играли в одном звене на предсезонке в «Эдмонтоне». Не помню, сколько точно мы голов забили, но много – хорошо играли тогда вместе. Кажется, нас называли тогда “Big Russian, Little Russian" — «Большой русский и маленький русский», как-то так. И с казанским Ткачёвым мы знакомы давно, в сборной игроков 1993 года рождения не раз пересекались. Так что в Ткачёвых я не запутаюсь. И других ребят знал многих, поэтому очень быстро влился в сборную», — приводит слова Якимова РИА «Новости».
- 13 декабря 2019
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